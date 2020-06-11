اليوم السابع
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النقل: تصدير 102 ألف طن بضائع بينها 42 ألف طن فواكه وخضروات آخر 24 ساعة

الخميس، 11 يونيو 2020 08:18 م
النقل: تصدير 102 ألف طن بضائع بينها 42 ألف طن فواكه وخضروات آخر 24 ساعة ميناء الإسكندرية
كتب رضا حبيشى

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أكدت وزارة النقل أن حركة تشغيل الموانئ المصرية شهدت خلال آخر 24 ساعة سفر 36 سفينة و32 سفينة بموانئ الإسكندرية ودمياط والبحر الأحمر وشرق وغرب بورسعيد فيما بلغ عدد السفن العاملة بهذه الموانئ 79 سفينة.

وشهدت حركة البضائع عبر الموانئ المصرية تصدير 102 ألف طن بضائع عامة بينها 42 ألف طن فواكه وخضروات وحاصلات زراعية إلى دول الخليج وأوربا واستيراد 278 ألف طن حديد وذرة وخشب وفول صويا.

كانت الموانئ أكدت أن يتم اتباع بكل ميناء كافة الإجراءات الإحترازية والاحتياطات الوقائية المعتمدة بإدارة الحجر الصحى بشأن التعامل مع أطقم السفن القادمة من أماكن انتشار الفيروس، مع التأكيد على توافر وجاهزية معدات الكشف ومهمات الوقاية والفرق المدربة والمؤهلة للتعامل مع تلك الحالات لدى الحجر الصحى وكذلك التأكد من جاهزية الإدارات المختصة بالهيئة للانتقال إلى أماكن تراكى السفن على الأرصفة والتعامل معها، وتنفيذ جميع الإجراءات الوقائية أثناء دخول السفن للميناء والتراكى على الرصيف وحتى مغادرتها.

 

 

 


الصادرات

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حركة السفن

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