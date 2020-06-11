اليوم السابع
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المعارضة اليونانية ترفض "مزارع الرياح": البيئة أهم من الاقتصاد

الخميس، 11 يونيو 2020 01:27 م
المعارضة اليونانية ترفض "مزارع الرياح": البيئة أهم من الاقتصاد مزرعة رياح
كتبت: هناء أبو العز

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تواجه الحكومة اليونانية معارضة متزايدة على قانون بيئي  تم تمريره عندما تم تقليص النقاش والمشاورات العامة من خلال إجراءات الإغلاق المفروضة نتيجة لوباء كورونا.
 
وقال يورجوس تساميس، وهو ناشط تربوي على خط المواجهة في احتجاج جماهيري ضد الإصلاح في أثينا الأسبوع الماضي نقلته صحيفة الجارديان: "لقد تم تمريره بأكثر طريقة غير ديمقراطية مع عدد قليل جدًا من النواب عندما أجبر المواطنون على البقاء في منازلهم ولم يتمكنوا من الرد.
 
ويتهم المعارضون التشريع الجديد  بأنه  يسمح بتثبيت مزارع  الرياح على الجزر الصخرية ، وأن تستغل صناعة النفط والغاز المناطق المحمية من التنوع البيولوجي والجمال على مستوى عالمي.
 
ومع تبني الدولة للطاقة المتجددة بشكل متزايد ، تصطف الشركات الدولية لاستغلال مواردها الطبيعية ، بما في ذلك عن طريق وضع التوربينات ذات الحجم الصناعي على جزر بحر إيجه التي تعصف بها الرياح والتلال الجبلية في البر الرئيسي.
 
و بالنسبة للشركات التي تقف وراء انتشار محطات الطاقة الشمسية ، يمكن تسخير شمس اليونان الوفيرة على مدار العام. 
 
هذا ما يقلق تساميس ، الذي احتج خلال الشهر الماضي خارج البرلمان اليوناني مع لافتة مكتوبة بخط اليد حول عنقه تعلن: "البيئة أكثر أهمية من الاقتصاد".  
 

اليونان

ألمانيا

مزرعة رياح

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