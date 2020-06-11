المطاعم السياحية تطالب الحكومة بالمساواة بـ"الفنادق" والسماح باستقبال الزبائن

كتب أحمد حمادة

أعربت شعبة أصحاب المطاعم والفنادق والمنشآت السياحية بغرفة الجيزة التجارية، عن غضبها من تجاهل الحكومة المطاعم السياحية فى قرار إعادة التشغيل رغم الموافقة على السماح للمطاعم الكائنة داخل الفنادق باستقبال الزبائن من غير نزلاء الفنادق، وهو ما اعتبره مجلس إدارة الشعبة بمثابة "كيل بمكيالين".

وقال محمد إمبابي، رئيس مجلس إدارة الشعبة، إن عدم سماح الحكومة للمطاعم السياحية باستقبال زبائنها يلحق خسائر جسيمة بالقطاع الذي إمتدت فترة إغلاق أبوابه أمام استقبال الزبائن لأكثر من 3 شهور، وذلك على الرغم من أن وزير السياحة وافق للمطاعم داخل الفنادق باستقبال الزبائن من غير نزلاء الفنادق وهو القرار الذي سيتم تفعيله بدءاً من الأحد المقبل، وهو ما تسبب فى غضب كبير من أصحاب المنشآت السياحية وتحديداً المطاعم فى ظل خسائر كبيرة تكبدتها خلال الأشهر الماضية.

وأرسلت غرفة الجيزة التجارية فى وقت سابق، مذكرة شاملة إلى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار، طالبته خلالها بضرورة أن يُصدر توجيهاته بمعاملة المطاعم السياحية داخل محافظة الجيزة والحاصلة على ترخيص وزارة السياحة نفس معاملة المطاعم داخل الفنادق وفق الضوابط التي أقرتها الحكومة بحد أقصى للتشغيل 25% كفترة إنتقالية تبدأ من 15 مايو حتي اول يونيو و50% من أول يونيو فى ضوء إجراءات الدولة فى مواجهة فيروس كورونا، وهي المذكرة التي تتضمنت الإجراءات الاحترازية التي ستطبقها المطاعم السياحية وهي ذات الإجراءات التي نص عليها قرار وزير السياحة فيما يتعلق بالمطاعم داخل الفنادق.

وأشار "إمبابي"، إلى أن فتح المجال أمام المطاعم داخل الفنادق بإستقبال عملائها من غير نزلاء الفنادق وفى الوقت ذاته يستمر فيه عدم السماح للمطاعم السياحية الخاضعة لوزارة السياحة باستقبال زبائنها علي الرغم من أنها تطبق ذات المعايير والإجراءات الاحترازية، يعد بمثابة كيل بمكيالين لذات النشاط والقطاع...... موضحاً أن هناك "لَبس" لدى الحكومة فيما يتعلق بالسماح للمطاعم بتأدية خدمة "الديليفري" أو التيك اوي وأن ذلك يعفيها من الخسائر، موضحاً أن المطاعم التي تقدم خدمة "الديليفري" والتى اوى لا تتجاوز نسبتها 10% من إجمالى المطاعم السياحية التي تطبق آليات مختلفة للتشغيل السياحي والفندقي.

ولفت "رئيس الشعبة"، إلى أنه فيما يتعلق بالمطاعم والكافيهات غير التابعة لوزارة السياحة والخاضعة للسلطة الإشرافية من المحليات، تضمنت مذكرة غرفة الجيزة التجارية التي تم رفعها لوزير السياحة أن تقوم أجهزة المحليات بتشكيل لجان فنية للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات التي يلتزم أصحاب المطاعم بتنفيذها فى مذكرات رسمية تم إرسالها للغرف التجارية والجهات المعنية، موضحاً أن هناك بمحافظة الجيزة فقط ما يزيد عن 4 الآف كافيه ومطعم جميعها مغلق لأكثر من 3 أشهر وسط زيادة فى الخسائر مع تحمل أصحاب تلك المنشآت الإيجارات ورواتب العاملين لديهم ما دفع الكثيرين لتصفية أعماله والخروج من القطاع.