اليوم السابع
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المصرية للاتصالات تربح 270 مليون جنيه من اتفاقية عبور مع جوجل العالمية

الخميس، 11 يونيو 2020 12:38 م
المصرية للاتصالات تربح 270 مليون جنيه من اتفاقية عبور مع جوجل العالمية عادل حامد
كتبت هبة السيد

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أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن نتائج أعمالها المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2020، حيث شهدت وحدات أعمال الجملة تحقيق زيادة في الإيرادات بلغت 5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق نتيجة ارتفاع إيرادات وحدة أعمال عملاء وشبكات الدولي، كما حققت الشركة إيرادات من مشروعات الكوابل بمبلغ 270 مليون جنيه،  والخاصة باتفاقية عبور مع شركة جوجل العالمية مما حد من أثر الانخفاض في إيرادات خدمات التراسل والبنية التحتية والذي بلغ نسبة 4% عن نفس المدة من العام السابق نتيجة إيرادات مبيعات دوائر الاتصال الاستثنائية المحققة خلال الربع الأول من عام 2019 والتي بتحييد أثرها ترتفع إيرادات وحدة أعمال المشغلين بنسبة 19% مقارنة بالعام السابق. 
 
 
عادل حامد

كانت الشركة قد أعلنت أمس عن أهم مؤشرات نتائج أعمال الربع الأول 2020:

• بلغ إجمالي الإيرادات المجمعة 7 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 15% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، يأتي ذلك النمو نتيجة ارتفاع إيرادات وحدات أعمال التجزئة بنسبة 24% والمدعومة بالزيادة في خدمات البيانات والتي ارتفعت بنسبة 31% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
 
• أظهرت الشركة نموًا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة حيث ارتفع عدد مشتركي التليفون الثابت بنسبة 18%، وزاد عدد عملاء الإنترنت الثابت فائق السرعة بنسبة 7% كما زاد عدد مشتركي المحمول بنسبة 46% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
 
• استقر الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند 2.3 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 20% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ومحققا هامش ربح قدره 33% مدفوعا بنمو الإيرادات ذات الهوامش المرتفعة.
 
• بلغ الربح التشغيلي 1.2 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مدعوما بنمو الإيرادات والتي محت أثر الزيادة في مصروف الاهلاك والاستهلاك والبالغ 38% مقارنة بنفس المدة من العام السابق نتيجة لخطة العمل المكثفة الخاصة بتطوير البنية التحتية.
 
• حقق صافي الربح بعد الضرائب 1.3 مليار جنيه بانخفاض قدره 19% عن العام السابق حيث أدى الانخفاض في إيرادات الاستثمار من فودافون والذي بلغ 28% إلى الحد من أثر نمو الأداء التشغيلي وأرباح فروق العملة.
 
• مثلت النفقات الرأسمالية نسبة 11% من إجمالي الإيرادات المحققة.
 
• سجل صافي الدين مبلغ 15.6 مليار جنيه محققًا نسبة صافي الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي مقدارها 1.7 مرة مقارنة ب 2.1 مرة بنهاية عام 2019 (بعد تحييد أثر برنامج المعاش المبكر).

المصرية للاتصالات

جوجل

نتائج أعمال

الكوابل البحرية

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