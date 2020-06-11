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المستندات المطلوبة لتقديم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ

الخميس، 11 يونيو 2020 06:02 ص
المستندات المطلوبة لتقديم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ الجلسة العامة بمجلس النواب - أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

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وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادى القصبى وأكثر من عشر أعضاء البرلمان بشأن إصدار قانون مجلس الشيوخ، والذى يأتى إعمالاً للنصوص الدستورية فى ضوء تعديلات 2019، تمهيداً لمناقشة في الجلسات العامة المرتقبة.

وفيما يلى نرصد المستندات المطلوبة لتقديم طلب للترشح:

يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي من طالبي الترشح كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون بالمحافظة التي يختارها للترشح خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألاَّ تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح .

ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:

بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح

بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.

إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.

شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله .

شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية. أو ما يفيد الاعفاء من أدائها طبقاً للقانون.

إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه تودع بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.

المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توفر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.

وتنظم الهيئة الوطنية كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة.

وتسرى الأحكام المنصوص عليها في الفقرات السابقة على مترشحى القوائم.

علي أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم علي النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، مصحوبا بالمستندات التى تحددها اللجنة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ خمسة عشر آلاف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها ''15'' مقعدا وخمسة وثلاثون ألف جنيه  للقائمة المخصص لها ''35'' مقعدا.

وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.


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