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المرصد السورى: مقتل 13 من النظام و 21 من داعش باشتباكات في البادية

الخميس، 11 يونيو 2020 12:44 م
المرصد السورى: مقتل 13 من النظام و 21 من داعش باشتباكات في البادية سوريا
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن المرصد السورى أكد مقتل 13 من النظام السورى، و 21 من داعش، باشتباكات في البادية السورية.

وفى وقت سابق انفجرت عبوة ناسفة الثلاثاء، تحت عربة تابعة للشرطة العسكرية الروسية فى عين العرب شمال سوريا، وذكر المركز الروسى للمصالحة فى سوريا، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات.

 

يذكر أن فى مايو الماضى، منعت الشرطة العسكرية الروسية دورية تابعة لقوات الجيش الأمريكي ترافقها سيارات من نوع "بيك آب"، تابعة لتنظيم "قسد" الخاضع للجيش الأمريكي، من الدخول إلى مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا.

 

وذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أن مدرعات الشرطة العسكرية الروسية قطعت طريق القامشلي – القحطانية – الرميلان عند قرية التنورية (10 كم شرقي مدينة القامشلي شمالي محافظ الحسكة) للمرة الأولى، حيث منعت دورية تابعة للقوات الأمريكية من الدخول إلى مدينة القامشلي عبر مدخلها الشرقي لعدة ساعات.

 

وأضافت أن أكثر من 8 مدرعات روسية وأثناء عودتها من دورية معتادة في بلدة القحطانية الواقعة تحت سيطرة تنظيم "قسد"، اعترضت رتل الدورية الأمريكية ومنعته من الدخول إلى القامشلي لعدة ساعات، وذلك رداً منها على اعتراض مدرعات أمريكية للمدرعات الروسية في بلدة القحطانية.

 

 


سوريا

النظام السورى

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