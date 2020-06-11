اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 يونيو 2020 05:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الكويت: إجماع برلمانى على حماية موظفى القطاع الخاص من تداعيات كورونا

الخميس، 11 يونيو 2020 05:20 م
الكويت: إجماع برلمانى على حماية موظفى القطاع الخاص من تداعيات كورونا مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتى
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت الجلسة الحوارية التى أقامتها لجنة الشؤون المالية البرلمانية بالكويت، برعاية رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وحضور عدد من الوزراء إجماعاً على ضرورة حماية المواطنين الموظفين فى القطاع الخاص ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإزالة العقبات التى تواجه أصحاب الأعمال. وفق القبس .

وأكد الغانم أن الأغلبية الساحقة من أعضاء المجلس ترفض إصدار أى تشريع يضر العاملين فى القطاع الخاص، مشيراً إلى ما يتردد من أسئلة واستفسارات عن إصدار تشريعات قد تضر القطاع الخاص.

وأكد الغانم أن دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة فى ظل تأثيرات أزمة «كورونا» هو واجب واستحقاق على الحكومة والمجلس.

وذكر أن التجارة صحيح ربح وخسارة، لكن عندما يتعرض أصحاب المشاريع لمشاكل بسبب كوارث وأمور استثنائية وإجراءات احترازية صادرة عن الدولة لمواجهة كوارث طبيعية وغيرها؛ مثل حالة مواجهة كورونا، فهنا لا يمكن تركهم لمواجهة مصيرهم وتحمّل قراراتهم، لأنها لم تكن نتيجة قرار استثمارى أو تجاري، لكنها كانت تداعيات مواجهة أزمة.

من جانبها قالت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل أن أصحاب الأعمال والعاملين فى القطاع الخاص هم الأكثر تضرراً من الأزمة، ما استوجب على الدولة التحرّك لحمايتهم، مشيرة إلى العمل على رؤية جديدة لقانون العمل الأهلي. وأضافت العقيل: حماية للعاملين الكويتيين، صدر قرار بمضاعفة دعم العمالة الوطنية فى القطاع الخاص، تُدفع لربّ العمل، شريطة الحفاظ على الكويتيين الموجودين لديه.

بدوره، تطرق وزير النفط خالد الفاضل إلى أهمية وضع تشريعات لحماية القطاع الخاص، معلناً عن إيقاف تعيين الوافدين فى مؤسسة البترول وشركاتها التابعة.

من ناحيته، شدّد محافظ البنك المركزى محمد الهاشل على أن القطاع الخاص يواجه تحديات كبيرة، والمشروعات الصغيرة تواجه تحديات أكبر، مشيراً إلى أننا مقبلون على مرحلة صعبة ومختلفة جداً عن السابق، وربما لن تصلح بعض الأعمال للاستمرار. ودعا الهاشل إلى استعجال تعديلات قانون العمل فى القطاع الأهلى وتعديل القانون المدنى فى ما يخص الإيجارات وبرنامج دعم وضمان التمويل. من ناحيته، أوضح رئيس اللجنة التنفيذية بشركة بورصة الكويت بدر الخرافى أن هناك إشكالات فى حصول الشركات على القروض من البنوك، مطالباً بإقرار قانون ضمان وتأمين التمويل.


البرلمان الكويتى

مجلس الامة بالكويت

القطاع الخاص بالكويت

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الكويت تبدأ خطوات "خطة التكويت" للاستغناء عن العمالة الأجنبية.. وزير النفط يعلن ايقاف تعيين غير الكويتيين فى "البترول الكويتية" وشركاتها التابعة.. وتحرك نيابي لخفض أعدادهم فى كافة القطاعات الحكومية والتعليم

الخميس، 11 يونيو 2020 12:00 ص

وزيرة كويتية: القطاع الخاص يضم 72 ألف مواطن مقابل مليون و 660 ألف وافد

الأربعاء، 10 يونيو 2020 03:34 م

الكويت توقف تعيين العمالة الأجنبية في مؤسسة البترول وشركاتها التابعة

الأربعاء، 10 يونيو 2020 02:47 م

وزير النفط الكويتى: إيقاف تعيين العمالة الوافدة فى مؤسسة البترول وشركاتها

الأربعاء، 10 يونيو 2020 02:31 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى: مواجهة جائحة كورونا تستدعى التعاون الوثيق بين الدول الأفريقية

السيسى: مواجهة جائحة كورونا تستدعى التعاون الوثيق بين الدول الأفريقية

الحكومة: قرار الأندية الرياضية يتعلق بتلقى الاشتراكات فقط دون ممارسة النشاط

الحكومة: قرار الأندية الرياضية يتعلق بتلقى الاشتراكات فقط دون ممارسة النشاط

إيران تعلن استعدادها لحل مشاكلها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

إيران تعلن استعدادها لحل مشاكلها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

إنفوجراف.. الصحة تكشف اهمية الفيتامينات لتقوية المناعة منعا لعدوى كورونا

إنفوجراف.. الصحة تكشف اهمية الفيتامينات لتقوية المناعة منعا لعدوى كورونا

النائب العام يحيل حنين حسام ومودة الأدهم للجنايات بتهمة التعدى على قيم المجتمع

النائب العام يحيل حنين حسام ومودة الأدهم للجنايات بتهمة التعدى على قيم المجتمع

شاهد آخر صور لصانع البهجة القدير حسن حسنى قبل رحيله

شاهد آخر صور لصانع البهجة القدير حسن حسنى قبل رحيله

مدبولي: مبادرة خلال شهرين لتوفير قروض ميسرة للمزارعين للتحويل إلى الري الحديث

مدبولي: مبادرة خلال شهرين لتوفير قروض ميسرة للمزارعين للتحويل إلى الري الحديث

الأرصاد تحذر المواطنين: استمرار ارتفاع حرارة الجو خلال الـ72 ساعة المقبلة والعظمى بالقاهرة تصل 38 درجة.. وتنصح بتجنب التعرض للشمس.. توقعات بأمطار خفيفة بأغلب الأنحاء السبت.. وانخفاض الحرارة 5 درجات الأحد

الأرصاد تحذر المواطنين: استمرار ارتفاع حرارة الجو خلال الـ72 ساعة المقبلة والعظمى بالقاهرة تصل 38 درجة.. وتنصح بتجنب التعرض للشمس.. توقعات بأمطار خفيفة بأغلب الأنحاء السبت.. وانخفاض الحرارة 5 درجات الأحد

الرئيس السورى يصدر مرسوما بإقالة رئيس الوزراء عماد خميس وتكليف حسين عرنوس

الرئيس السورى يصدر مرسوما بإقالة رئيس الوزراء عماد خميس وتكليف حسين عرنوس

"اليوم السابع" يحذر من صفحات مزيفة تنشر أخبارًا مفبركة عن رئيس البرلمان

"اليوم السابع" يحذر من صفحات مزيفة تنشر أخبارًا مفبركة عن رئيس البرلمان

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 11-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 11-6-2020

الطبيب البطل محمود سامى بعد عودته للمنزل: كان نفسى أشوف ابنى لكنى أراه ببصيرتى.. اكتشفت فى العزل مواهب زملائى.. فضلت استكمال العلاج بالبيت وأملى كبير فى ربنا.. وزوجته: علمنى قراءة الأدب العالمى والعربى.. فيديو

الطبيب البطل محمود سامى بعد عودته للمنزل: كان نفسى أشوف ابنى لكنى أراه ببصيرتى.. اكتشفت فى العزل مواهب زملائى.. فضلت استكمال العلاج بالبيت وأملى كبير فى ربنا.. وزوجته: علمنى قراءة الأدب العالمى والعربى.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة