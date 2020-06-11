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"الكاثوليكية" تجدد قرار إغلاق كنائسها ووقف أنشطتها الصيفية

الخميس، 11 يونيو 2020 06:30 م
"الكاثوليكية" تجدد قرار إغلاق كنائسها ووقف أنشطتها الصيفية بطريرك الكاثوليك
سارة علام

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جدد السنودس الكاثوليكي وهو الهيئة العليا للكنيسة الكاثوليكية في مصر قرار إغلاق الكنائس ووقف الأنشطة الصيفية، وقرر السنودس تعيين الانبا دانيال لطفي مطران الإسماعيلية رئيسًا للجنة التعليم بالكنيسة.

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فيما قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم الخميس حلقة جديدة من برنامجه "معا بنفس واحدة" وتأمل البابا في الإصحاح الرابع من سفر أعمال الرسل حين بدأ عصر مقاومة كرازة (بشارة) الآباء الرسل وافرجوا عن بطرس ويوحنا دون عقاب لمنع انتشار معجزة الأعرج الآية رقم ١٢ في الإصحاح الرابع "ليس بأحد غيره الخلاص
 
وقال البابا في الحلقة التي بثها المركز الإعلامي للكنيسة، نصلي من أجل كافة الأطقم الطبية في زمن الوباء لكي يعطيهم الله نعمة وقوة في العمل الذي يقدمونه 
 
واعتبر قداسة البابا أن الصليب هو العلامة المميزة لإيماننا ومسيحيتنا وبدون الصليب تفقد المسيحية كل شئ مضيفًا: خلاص المسيح على الصليب هو الطريق الوحيد للسماء لذلك قال المسيح أنا هو الحق والحياة وقد كان يقصد إنه الطريق الوحيد للحياة
 
واستكمل: الكنيسة تعلمنا أن المعمودية في الأيام الاولى من حياة الإنسان كي يهبه طريق الخلاص منذ أيامه الأولى

السنودس الكاثوليكي

ابراهيم اسحق

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