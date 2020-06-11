اليوم السابع
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الخميس، 11 يونيو 2020 07:04 م
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القبض على 3 رجال شرطة فى كينيا قاموا بجلد سيدة وسحلها .. اعرف التفاصيل

الخميس، 11 يونيو 2020 06:48 م
القبض على 3 رجال شرطة فى كينيا قاموا بجلد سيدة وسحلها .. اعرف التفاصيل كينيا - أرشيفية
رويترز

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قالت إدارة التحقيقات الجنائية في كينيا اليوم الخميس، إن المحققين ألقوا القبض على ثلاثة رجال شرطة لاتهامهم بجلد امرأة وسحلها خلف دراجة نارية وذلك بعد انتشار مقطع مصور للواقعة على الإنترنت.

وكتبت مديرية الشرطة على تويتر اليوم الخميس، "ألقى المحققون القبض على ثلاثة من الشرطة الكينية أمس عقب تداول مقطع فيديو تظهر فيه امرأة أثناء جلدها وسحلها بدراجة نارية في منطقة كوريسوي جنوب البلاد".

وظهر التسجيل المصور الذي تضرب فيه الشرطة ميرسي شيرونو (21 عاما) بعد عدة أيام من احتجاجات محدودة في نيروبي على عمليات القتل على أيدي الشرطة خارج إطار القضاء في كينيا وضد الشرطة الأمريكية بسبب وفاة جورج فلويد.

وتشيع الادعاءات بارتكاب الشرطة الكينية أعمالا وحشية. وتلقت الهيئة المستقلة لمراقبة الشرطة، وهي جهة رقابية حكومية مستقلة آلاف الشكاوى منذ تأسيسها في 2011.

وفي الأسبوع الماضي قالت الهيئة إن تحقيقات أولية أظهرت أن الشرطة مسؤولة فيما يبدو عن وفاة 15 شخصا وإصابة 31 منذ 27 مارس الماضي عندما فرضت كينيا حظر تجول ليليا للحد من تفشي مرض كوفيد-19.


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