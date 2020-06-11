القبض على متهم بارتكاب 40 جريمة اغتصاب خلال عام فى نيجيريا

كتبت - هند المغربي

ألقت الشرطة النيجيرية، القبض على شخص في بلدة كوانار دانجورا لاتهامه بارتكاب 40 جريمة اغتصاب على مدار عام، وتراوحت أعمار الضحايا بين 80 عاماً و10 أعوام، وكشف الناطق باسم الشرطة النيجيرية، عبد الله هارونا، إن إحدى الأمهات أمسكت بالرجل في غرفة نوم أطفالها، ولكنه استطاع الهرب منها، ولكن الجيران أمسكوا به بعدما طاردوه.

فيما رحب رئيس البلدة، أحمدو ياو، باعتقال الرجل، وقال: «سكان كوانار دانجورا سعداء للغاية، ونأمل أن تتحقق العدالة بشكل مناسب"

وذكر سكان البلدة أنهم عاشوا العام الماضي في خوف، حتى في منازلهم، لأنهم سمعوا بوجود شخص ارتكب سلسلة جرائم اغتصاب؛ حيث كان يتسلق الأسوار ويغتصب النساء في منازلهن، وقالت إحدى السيدات: "يمكننا الآن النوم ".