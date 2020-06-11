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العمل الأمريكية: انخفاض طلبات إعانة البطالة لكن ملايين ما زالوا عاطلين بسبب كورونا

الخميس، 11 يونيو 2020 02:59 م
العمل الأمريكية: انخفاض طلبات إعانة البطالة لكن ملايين ما زالوا عاطلين بسبب كورونا اعانات البطالة الأمريكية - صورة أرشيفية
رويترز

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تشهد عمليات تسريح الموظفين في الولايات المتحدة انحسارا، لكن الملايين الذين فقدوا وظائفهم بسبب كوفيد-19 واصلوا الحصول على إعانات البطالة، مما يشير إلى أن سوق العمل قد تستغرق أعواما للتعافي من الجائحة حتى مع استئناف الشركات للتوظيف.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس، إن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة انخفض إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 1.542 مليون في الأسبوع المنتهي في السادس من يونيو من 1.897 مليون في الأسبوع السابق. ويدفع ذلك العدد الأولي للطبيات بعيدا عن مستوى قياسي قدره 6.867 مليون في أواخر مارس.

كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 1.55 مليون في أحدث أسبوع.

لكن عدد الأشخاص الذين ما زالوا يتلقون إعانات بطالة ظل مرتفعا، إذ بلغ عدد ما يطلق عليه الطلبات المستمرة 20.929 مليون في الأسبوع المنتهي في 30 مايو وهي أحدث بيانات متاحة لذلك المعيار. وما زال ذلك الرقم يقل عن 21.268 مليون في الأسبوع السابق.

 


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وزارة العمل الأمريكية

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