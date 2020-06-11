الصين تحقن موظفى الشركات المسافرين للخارج بلقاح تجريبى لكورونا

كتبت هند عادل

كشف تقرير لصحيفة جلوبال تايمز الصينية أن الصين قدمت لقاحات مرشحة للفيروس التاجي الجديد كورونا للموظفين في الشركات المملوكة للدولة المسافرين للخارج، في الوقت الذي تسعى فيه للحصول على مزيد من البيانات حول فعاليتها.

وأفادت الصحيفة الصينية وفقا لتقرير لوكالة"رويترز" نقلاً عن إشعار خطي أرسل إلى الشركات المملوكة للدولة ، أن الموظفين في الصين يمكن أن يتطوعوا لاخذ أحد مرشحي اللقاح اللذين تم تطويرهما من قبل الشركات التابعة لمجموعة الأدوية الوطنية الصينية المملوكة للدولة Sinopharm.

وحتى الآن لم يتم تسمية اللقاحين المرشحين اللذين يتم اختبارهما على أكثر من 1000 شخص لكل منهما وهما من بين خمسة مرشحين لدى الصين في التجارب السريرية التي أظهرت عدم وجود رد فعل سلبي واضح في المرحلتين الأوليين من التجارب البشرية.

ووفقا للتقرير جاءت هذه الخطورة لتحسين الوقاية واستعادة أسرع لمشاريع مبادرة الحزام والطريق (BRI) ، حيث أعطت Sinopharm الأولوية لدعم العمال الذين يعتزمون السفر إلى الخارج للتلقيح لتلبية الاحتياجات العاجلة".

قبل الموافقة التنظيمية على المبيعات ، يجب أن يمر اللقاح عادةً بتجارب "المرحلة الثالثة" واسعة النطاق لمراقبة مدى توفير الحماية ضد العدوى، يتطلب ذلك بشكل مثالي تعريض الأشخاص في بيئة واقعية ذات مخاطر عدوى عالية نسبيًا.

شهدت الصين ، التي نشأ فيها الفيروس لأول مرة في أواخر ديسمبر ، انخفاضًا حادًا في عدد الحالات الجديدة ، مما يجعلها أقل ملاءمة كموقع للتجارب السريرية في أواخر المرحلة.

وقال تشو فنغ تساي ، نائب مدير الفرع المحلي للمركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها في تصريحات فى أبريل الماضى إن تلقيح الأشخاص الذين يسافرون إلى الخارج ، وخاصة أولئك الذين يذهبون إلى مناطق عالية الخطورة ، هو أحد الخيارات لإجراء تجربة المرحلة الثالثة.