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الصحة السعودية تعلن بدء تطبيق الحجر المنزلى على القادمين من خارج المملكة

الخميس، 11 يونيو 2020 03:24 م
الصحة السعودية تعلن بدء تطبيق الحجر المنزلى على القادمين من خارج المملكة اجراءات مكافحة فيروس كورونا
كتب وكالات

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أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن البدء فى تطبيق آلية جديدة على القادمين من خارج المملكة حيث سيتم حجرهم فى منازلهم وفق ضوابط معينة، حيث يتمثل تطبيق هذا الإجراء فور وصول المواطنين بتطبيق الفرز الصحى فى المطار وتعبئة التعهد ثم الذهاب إلى منازلهم لتطبيق الحجر المنزلي، بحسب وكالة الأنباء السعودية .

وأبانت "الصحة" أن الحجر المنزلى يعد إجراء احترازيًا للأشخاص القادمين من خارج المملكة ولا يكون لديهم أعراض، وكذلك الحالات المشتبه بإصابتها ولا تستدعى الرعاية الصحية فى المستشفيات فى حال كان المنزل مناسباً للحجر المنزلى وفقاً للدليل الإرشادى " للحجر الصحى والعزل الطبى المنزلي" الصادر عن المركز الوطنى للوقاية من الأمراض ومكافحتها ( وقاية) saudicdc.

ويتضمن الدليل الإرشادى تعريف الحجر الصحى فى المنزل وهو "فصل الشخص المصاب أو المشتبه بإصابته بمرض معدى بالمنزل بطريقة تحول دون انتشار المرض ، وفى الوضع الحالى لمرض كورونا (كوفيد-19) يتم فرض الحجر المنزلى فى حالات معينة ويتم تسجيل جميع الحالات ومتابعتهم عبر تطبيق (تطمن) وتطبيق (توكلنا) .

كما تطرق الدليل إلى التعريف بالحالات التى تستدعى الحجر المنزلى والمعايير الخاصة بالحجر المنزلى والعزل للحالات الإيجابية الحالات المستنثاة من العزل وآلية إنهاء العزل الطبي.

واشتمل الدليل على اشتراطات المكان المخصص للحجر المنزلى وتضمن نصائح للعزل فى المنزل وكذلك إرشادات وقائية للأفراد القاطنين مع المريض فى الحجر المنزلي.

وتأتى هذه الخطوة لمواصلة الجهود التى تقوم بها وزارة الصحة لخدمة القادمين من خارج المملكة والعناية بهم وتهيئة السبل الكفيلة براحتهم وبما يتماشى مع الإجراءات والتدابير الوقائية للتصدى لجائحة كورونا حيث اتخذ القرار بناءً على دراسة مكثفة وتقييم مستمر للوضع الصحى الحالى لكورونا فى المملكة .

وجددت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب فى التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتى فى تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التى هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، والبالغ عددها 214 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذى أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذى قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

 


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