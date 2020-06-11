اليوم السابع
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"الزراعة" تحذر الفلاحين من التعامل مع مشاتل الخضروات غير المرخصة

الخميس، 11 يونيو 2020 03:31 م
"الزراعة" تحذر الفلاحين من التعامل مع مشاتل الخضروات غير المرخصة منتجات خضروات
كتب عز النوبى

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جددت إدارة الخضرالتابعة للإدارة المركزية  للبساتين والمحاصيل الزراعية  بوزارة الزراعة، تحذيرات للفلاحين بعدم التعامل مع مشاتل الخضر المخالفة وغير المرخصة من قبل وزارة  الزراعة، وضرورة حيازة فاتورة معتمدة من المشتل  للمزارع، حفاظا على زيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى استمرار لجانها  المرورية على انتاج شتلات الخضر والفاكهة المرخصة من قبل  وزارة الزراعة والتأكد من مطابقتها المواصفات.

قال الدكتور علاء البحراوى مدير عام إدارة الخضر بالإدارة المركزية   للبساتين والمحاصيل الزراعية،  فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هناك  لجان مرورية يومية من قبل إدارة الخضر بالتنسيق مع مدريات  الزراعة على جميع مشاتل الخضروات والفاكهة  للتأكد من مطابقتها المواصفات والتراخيص  والسجل، مطالب المزارعين  بالحصول على  فاتورة الشراء  من الصوب المعتمدة  من قبل وزارة الزراعة، والبلاغ عن أى منتج غير مطابق للمواصفات.

وأضاف "البحراوى" إن شراء الشتلات من المشاتل المرخصة والمعتمدة من وزارة الزراعة، تضمن الحصول على شتلات خالية من الأمراض والآفات وتحقق انتاجية عالية، وتحقيق الاكتفاء الذاتى، وتزيد من الصادرات الزراعية إلى الخارج تنطبق عليها جميع المواصفات التصديرية، متابعا أن الإدارة مستمرة فى اعتمادات تراخيص صوب الخضراوات ومشاتل إنتاج الخضر من خلال توفير جميع مستلزمات الإنتاج  وانتهاء الإجراءات فور التقدم، لزيادة الإنتاج وتغطية السوق المحلى وزيادة التصدير، موضحا أن منح تراخيص المشاتل والتى تخضع لإشراف وزارة الزراعة والجهات الفنية، لضمان حصول المزارعين على شتلات من مصادر موثوق منها ومنتجة من أنواع تقاوى مسجلة ومعتمدة لزيادة الإنتاج.

 فيما حذرت وزارة الزراعة، كافة المزارعين فى المحافظات المختلفة، من التعامل مع مشاتل الفاكهة والخضر والنخيل غير المرخصة، لافتة إلى أن ذلك يأتى للحفاظ على زيادة الانتاجية من المحاصيل وجودتها، مناشدة   كافة أصحاب المشاتل التى لم يتم ترخيصها، بسرعة التوجه إلى أقرب إدارة زراعية لترخيص مشاتلهم، واتباع كافة الإجراءات اللازمة، والتى من شأنها الحفاظ على الانتاجية المتميزة من الخضر والفاكهة.


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