وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند -فى المؤتمر الصحفي ال78، والذي عقد بديوان عام وزارة الصحة الكويتية- إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبت إصابتها بفيروس (كوفيد 19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأضاف السند أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 184 حالة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم إجراء 2771 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، بإجمالي 327 ألفا و144 مسحة.