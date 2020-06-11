إيمان حنا

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية إصابة 268 نزيلا من نزلاء السجن المركزي بفيروس كورونا، مؤكدة شفاء 225 حالة، فيما تخضع بقية الحالات للعزل تحت المتابعة وفي طور الشفاء وفق صحيفة الراى الكويتية.



وذكرت إدارة الإعلام الأمني أن قطاع شؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام أجرى بالتعاون مع وزارة الصحة الكشوفات والمسحات الطبية للتأكد من خلو جميع النزلاء من فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن إجراء المسحات جاء انطلاقا من حرص المؤسسة الأمنية ودورها في الحفاظ على صحة النزلاء بالسجن المركزي.

وقد اعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، تسجيل 4 حالات وفاة، و609 إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد الوفيات إلى 279 حالة، وإجمالي عدد المصابين إلى 34 ألفا و432 حالة.