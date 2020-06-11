وأضاف :"أن هذه التصريحات هي في الغالب ضربة للعلاقات بين الولايات المتحدة وألمانيا، وكذلك رد فعل على المناقشات السياسية الداخلية في ألمانيا بشأن الحاجة إلى تخزين الترسانات النووية الأجنبية على أراضيها". وتابع الدبلوماسي الروسي :" بغض النظر عن المعدات العسكرية، التي سيتم نشرها على الأراضي البولندية والتى تهدد بلادنا، فإن الجهات الروسية المختصة ستتخذ إجراءات شاملة للرد". وكانت السفيرة الأمريكية في بولندا قد أعلنت مؤخرا عن احتمال نقل أسلحة بلادها النووية من ألمانيا إلى الأراضي البولندية .