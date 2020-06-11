كتب أحمد عرفة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن المسار السياسى هو الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، متابعة: نحض كافة الأطراف على تسهيل العودة للحوار فى ليبيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية: ندعو لوقف إرسال المرتزقة إلى ليبيا، ونجدد موقفنا الداعم لوقف التدخلات الخارجية فى ليبيا.

قبلها ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها، أن تركيا تعلن عن استعدادها لدعم هدنة فى ليبيا برعاية الأمم المتحدة.

وتواجه تركيا اتهامات دولية بدعم وتمويل المليشيات الإرهابية المسلحة فى العاصمة الليبية طرابلس، واستقدام مرتزقة سوريين إلى ليبيا.

وفى وقت سابق أعلن الجيش الوطنى الليبي، أن ميليشيات طرابلس تراجعت لمسافة نحو 90 كيلومترا غربى مدينة سرت، وقال اللواء أحمد المسمارى المتحدث باسم القيادة العامة، أن انسحاب الميليشيات تم بطريقة عشوائية، وأن طائرات الجيش الوطنى استهدفتها أثناء تراجعها.

إلى ذلك، كشف موقع "فلايت رادار" الإيطالي، الخميس، اقتراب ثلاث طائرات شحن عسكرية تركية وسفينة على متنها أسلحة من أجواء غرب ليبيا.

وقال الموقع الإيطالى المعنى برصد حركة الطيران، أن طائرتين منهما أقلعتا من مطار إسطنبول، أما الثالثة من قاعدة قونيا العسكرية التركية.

وكشف الموقع أيضا عن اقتراب سفينة الشحن التركية "CIRKIC"، والتى أبحرت من مينائى إسطنبول وحيدر باشا التركيين على التوالى والتى اعترضتها فرقاطة يونانية تتبع عملية إيرينى أمس الأربعاء، قال الموقع إنها تقترب الآن من موانئ غرب ليبيا.