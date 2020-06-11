الاحتلال الإسرائيلى يداهم أكثر من 50 منزلا شمال مدينة أريحا

ومن جانبه قال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني، إن هذه خطوة استباقية من قبل الجانب الإسرائيلي للتأثير على معنويات الفلسطينيين والقيام باستطلاع رأيهم بالقوة المسلحة، لحصر أعداد المتواجدين استباقا للتاريخ المعلن للضم.

وأضاف أن المنطقة تشكل سلة غذاء فلسطين، وخزانا للموارد المائية، ويسعى الاحتلال إلى خنق أبناء شعبنا عن طريق عزله بضمه لمنطقة الأغوار.