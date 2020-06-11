اليوم السابع
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الاحتلال الإسرائيلى يداهم أكثر من 50 منزلا شمال مدينة أريحا

الخميس، 11 يونيو 2020 01:06 م
الاحتلال الإسرائيلى يداهم أكثر من 50 منزلا شمال مدينة أريحا قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
أريحا (أ ش أ)

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داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الخميس، منازل الفلسطينيين في بلدة العوجا شمال مدينة أريحا بالأغوار، ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ عن مصادر محلية القول، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت العوجا، ونصبت خيمة متنقلة، وداهمت أكثر من 50 منزلا وسط التدقيق في هويات أصحابها وساكنيها، واستجوابهم عن موقفهم تجاه خطة الضم، مشيرة إلي أن الفلسطينيين في التجمع أبدوا تخوفهم من الاقتحام، في ظل مخطط ضم الاغوار.

ومن جانبه قال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني، إن هذه خطوة استباقية من قبل الجانب الإسرائيلي للتأثير على معنويات الفلسطينيين والقيام باستطلاع رأيهم بالقوة المسلحة، لحصر أعداد المتواجدين استباقا للتاريخ المعلن للضم.

وأضاف أن المنطقة تشكل سلة غذاء فلسطين، وخزانا للموارد المائية، ويسعى الاحتلال إلى خنق أبناء شعبنا عن طريق عزله بضمه لمنطقة الأغوار.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلى،اعتقلت 11 فلسطينيا من الضفة الغربية بينهم فتية، وذكر نادى الأسير الفلسطينى - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية/وفا/ اليوم الخميس، أن الاحتلال اعتقل 5 فلسطينيين من بيت لحم، و3 من مخيم الأمعري في محافظة رام الله والبيرة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، مواطنين اثنين من بلدة عزون شرق قلقيلية، وآخر من بلدة الظاهرية في الخليل.

 


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