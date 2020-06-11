الأوقاف: نستعد لإعادة فتح المساجد فور قرار لجنة إدارة أزمة كورونا

أكدت وزارة الأوقاف أنها تستعد لمرحلة إعادة فتح المساجد، فور قرار لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، التى تنسق معها الوزارة بشكل دورى وباقى الوزارات والمؤسسات المعنية ولا سيما مع وزارة الصحة.

وأعلنت الحكومة، استمرار حظر التجوال من الثامنة مساءً، حتى الرابعة فجرا بدلا من الخامسة صباحا اعتبارا من الأحد القادم، ودراسة فتح دور العبادة اعتبارا من أول يوليو فى المحافظات الأقل إصابة بكورونا وطبقا لتطورات الموقف الصحى

كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أكد أن الوزارة أعدت خطة وضوابط عودة العمل بالمساجد ، وسيتم عرضها على لجنة إدارة أزمة كورونا المقرر انعقادها بمجلس الوزراء الموقر مطلع الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى .

وقال جمعة فى بيان سابق، إن ذلك يأتى بناء على ما أعلنه ووجه به الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قبل عطلة عيد الفطر المبارك من دراسة وإعداد خطة إعادة العمل بدور العبادة بعد عطلة عيد الفطر المبارك ، وما لمسناه من وعي والتزام لدى المواطنين تجاه ما تم من إقامة صلاة التراويح بمسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه) والجامع الأزهر ومسجد الفتاح العليم ، وما تم من إقامة صلاة العيد بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) ومسجد الفتاح العليم ،

من جهة أخرى وجه وزير الأوقاف بسرعة توزيع السجاد اللازم لفرش المساجد بداية من يوم السبت المقبل، حيث ستبدأ الوزارة في توزيع 320 ألف متر سجاد صلاة جاهز للتسليم للمديريات على مستوى الجمهورية.

كما وجه وزير الأوقاف كلا من رئيس القطاع الديني ، ورئيس قطاع المديريات باتخاذ ما يلزم نحو تحديد أماكن المصلين بكل مسجد من خلال ترك المسافة الآمنة بين كل مصل وآخر من جميع الاتجاهات ، استعدادا جديا لعودة العمل بالمساجد وفق ما تعتمده وتقرره لجنة إدارة أزمة كورونا برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء في اجتماعها القادم مطلع الأسبوع المقبل .