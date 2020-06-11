الأموال العامة تضبط قضايا كسب غير مشروع وتحويلات بقيمة 5 ملايين جنيه

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية، لضبط كافة أشكال الخروج على القانون فى مجال عمل الإدارة.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (4) قضايا "تحويلات مالية غير مشروعة - تزوير أوراق- احتيال مصرفى – كسب غير مشروع " مُتهم فيها (5) أشخاص .

وبلغ إجمالى المبالغ المالية (2 مليون جنيه مصرى) تم ضبطها مستندياً – قرابة 5 ملايين جنيه أفعال كسب غير مشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.