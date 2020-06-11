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الأمم المتحدة للسكان يعقد منتدى إعلامى حول العنف ضد المرأة خلال جائحة كورونا

الخميس، 11 يونيو 2020 01:08 م
الأمم المتحدة للسكان يعقد منتدى إعلامى حول العنف ضد المرأة خلال جائحة كورونا دكتور لؤي شبانة المدير الاقليمي لصندوق الامم المتحدة للسكان
كتبت - هند المغربي

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يعقد صندوق الأمم المتحدة للسكان بالدول العربية منتدى إعلامي يضم عدد من الخبراء لتحرى المزيد بشأن آثار الإغلاق والحظر على حقوق النساء والفتيات بالمنطقة في 18 يونيو الجاري تزامنا واليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع

ووفقا لبيان الأمم المتحدة للسكان فأنه نظراً لارتفاع معدلات خطر العنف ضد النساء والفتيات أثناء فترة جائحة كوفيد-19 ولأهمية ضمان التغطية الأخلاقية الدقيقة لهذه القضية الخطيرة، ينظم المكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية منتدى إعلامياً افتراضياً يستهدف الصحفيين والعاملين بالإعلام على امتداد منطقة الدول العربية.

وقال لؤي شبانة، المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان لمنطقة الدول العربية: "لقد أصدرت المنظمات المعنية بمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي على مستوى العالم تقارير كثيرة مقلقة، تُظهر وقوع عنف أكثر على خلفية جائحة كوفيد-19". وأضاف: "نظراً لأن الكثير من هذه التقارير جاءت من منظمات بالدول العربية، فمن المهم ألا تزيد فحسب تغطية الصحفيين بالمنطقة لهذه القضية، وإنما أن يفعلوا هذا بشكل مهني وبالتركيز على الناجيات."

لافتا إلى أنه سوف يسلط المنتدى الإقليمي الضوء على الصلات بين الأزمات الصحية والمساواة بين الجنسين والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وتُظهر بيانات صندوق الأمم المتحدة للسكان أن الكثير من التدابير التي تعد ضرورية للسيطرة على تفشي الوباء لا يقتصر أثرها على زيادة المخاطر المتصلة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي إذ تحد من قدرة الناجيات على إبعاد أنفسهن عن الجناة، إنما أيضاً تحد من قدرة الناجيات على الحصول على الدعم الكفيل بإنقاذ الحياة أو تحول دون هذه القدرة تماماً.

بالإضافة الى ذلك تُظهر تقييمات صندوق الأمم المتحدة للسكان الأخيرة أن جائحة كوفيد-19 يُرجح أن تتسبب في انحسار بواقع الثلث في معدلات التقدم نحو إنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي

بحلول عام 2030، وأنه مقابل كل ثلاثة أشهر من الحظر، يتوقع تسجيل ثلاثة ملايين حالة جديدة من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

سوف تدير المنتدى الإعلامي الإعلامية الأردنية سوزان عفانة، وسوف تشمل الفعالية مداخلات ورؤى من الصحفيات ممن لديهن خبرة طويلة في تغطية العنف القائم على النوع الاجتماعي، وبينهن جومانا حداد من لبنان ونادين نمري من الأردن وأخريات. كما ستتوفر مداخلات عملية أخرى حول تيسير عمل الصحفيين فيما يتعلق بالتغطية، بما يشمل التوصيل بأخصائيات معنيات بالعنف القائم على النوع الاجتماعي ومقدمات خدمة في دول الأزمة، ونشطاء وناشطات معنيون بحقوق المرأة وآخرين.

وأضاف لؤي شبانة: "إننا نشجع جميع الصحفيين المهتمين باستكشاف كوفيد-19 من منظور النوع الاجتماعي والمتهمين بتغطية العنف القائم على النوع الاجتماعي بشكل أكثر مهنية، على الانضمام إلى هذه الفعالية وأن يستفيدوا من مختلف الآراء حول هذه القضية عبر الفعالية".

 

 


الامم المتحدة للسكان

الامم المتحدة

العنف

الدول العربية

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