اليوم السابع
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الخميس، 11 يونيو 2020 03:57 م
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الأمم المتحدة تدعم موريتانيا بأدوية وإختبارات بقيمة 100 ألف دولار لمواجهة كورونا

الخميس، 11 يونيو 2020 02:52 م
الأمم المتحدة تدعم موريتانيا بأدوية وإختبارات بقيمة 100 ألف دولار لمواجهة كورونا كورونا فى افريقيا
هند المغربي

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تشهد موريتانيا أكثر من 1100 حالة إصابة بفيروس كورونا و 63 حالة وفاة  ومن جانبه أكد أنتوني أوهيمنج المنسق المقيم للأمم المتحدة  أنه بالشراكة مع القطاع الحكومى يتم دعم الأشخاص تعطلت بهم الحياة بسبب وباء كورونا

ولفت أوهيمنج إلى أن منظمة الصحة العالمية تعمل لزيادة قدرة الاختبار من 200 إلى 500 يوميًا. كما أنشأت خدمة غسيل الكلى في وحدة الطوارئ بمركز علاج كورونا " كوفيد-19 "  الوطني وأعطت أدوية ومختبرات بقيمة 100 الف دولار.

وقال أوهيمنج أنه نواصل دعم حملة الوقاية الوطنية حيث ساعدت اليونيسف في إنشاء خط ساخن مجاني للفيروسات عالج أكثر من نصف مليون مكالمة حتى الآن. والتوصل الى أكثر من  1500 أسرة في إدارة المخاطر وقدموا معدات الحماية الشخصية لأكثر من 900 متطوع مجتمعي يقومون بمبادرات توعية من باب إلى باب.

 


الامم المتحدة

كورونا

موريتانيا

يونيسف

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