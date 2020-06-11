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الأعلى لتنظيم الإعلام يفتح التحقيق مع قناتي الأهلي والزمالك ويستدعى الممثل القانونى عنهما

الخميس، 11 يونيو 2020 01:56 م
الأعلى لتنظيم الإعلام يفتح التحقيق مع قناتي الأهلي والزمالك ويستدعى الممثل القانونى عنهما المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
كتب - محمد السيد

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أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بيانا حول أزمة الأهلى والزمالك جاء فيه: نتابع حالة الشحن والتراشق اللفظي بين كل من الناديين الأهلي والزمالك عبر قناتيهما الفضائيتين والتي زادت حدتها خلال الساعات الماضية وانتقالها إلى جمهور الناديين على مواقع التواصل الاجتماعي.
 
وأوضح المجلس أنه قد تلقى عدة شكاوى من رئيسا مجلس إدارة الناديين بشأن ما تم بثه على قناتي الناديين الفضائيتين، وقد قرر المجلس فتح تحقيق في تلك الشكاوى واستدعاء الممثل القانوني لكل من القناتين لسماع إيضاحاتهما يوم الأحد الموافق 14/6/2020 بمقر المجلس .  
 
وأهاب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بكافة الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية الحفاظ على القيم وأصول المهنة وأخلاقياتها فيما يتم بثه من محتوى ، وعدم بث أي مواد إعلامية من شأنها التحريض على إثارة الفتنة أو الاحتقان بين جماهير الرياضة في مصر أو الإضرار بالمجتمع .
 
وأكد المجلس أنه سيتخذ إجراءات رادعة بشكل فوري ضد أي صحيفة أو وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني يُخالف المعايير الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أو كود الصحافة والإعلام الرياضي ، وسيكون من بين هذه الإجراءات وبشكل فوري منع بث المواد أو البرامج المخالفة وكذلك حجب المواقع الإلكترونية المخالفة .
 
 

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