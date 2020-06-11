اعرف كل شيء عن سرطان الرئة أسبابه وأعراض الإصابه به

كتبت هند عادل

سرطان الرئة هو حالة تؤدي إلى انقسام الخلايا في الرئتين بشكل لا يمكن السيطرة عليه يؤدي هذا إلى نمو الأورام التي تقلل من قدرة الشخص على التنفس، ووفقا لموقع medicalnewstodayقد يكون التعرف على سرطان الرئة في مراحله المبكرة أمرًا صعبًا ، لأن الأعراض قد تكون مشابهة لأعراض التهابات الجهاز التنفسي ، أو قد لا تكون هناك أعراض على الإطلاق.

ويقدم التقرير التالى كل المعلومات عن ما هو سرطان الرئة وأسبابه وأعراض الإصابه به.

ما هو سرطان الرئة



يسبب سرطان الرئة طفرات في الخلايا، يسبب السرطان طفرات معينة في الخلايا السليمة عادة ، يبرمج الجسم الخلايا ليموت في مرحلة معينة من دورة حياتها لتجنب فرط النمو يتجاوز السرطان هذه التعليمات ، مما يتسبب في نمو الخلايا وتكاثرها يؤدي فرط نمو الخلايا إلى تطور الأورام والآثار الضارة للسرطان، في سرطان الرئة ، يحدث هذا النمط من فرط نمو الخلايا في الرئتين ، وهي أعضاء حيوية للتنفس وتبادل الغازات.

يقوم الأطباء عادةً بتشخيص نوعين من سرطان الرئة ، خلية صغيرة وخلايا غير صغيرة ، اعتمادًا على كيفية ظهورهما تحت المجهر يكون الشخص أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة من الخلايا الصغيرة.

في حين يمكن لأي شخص أن يصاب بسرطان الرئة ، فإن تدخين السجائر والتعرض للدخان يمكن أن يزيد من احتمال تعرض الشخص للحالة يمكن أن يتطور سرطان الرئة إذا كان لدى الشخص تاريخ من التعرض للمواد الكيميائية المستنشقة أو السموم الأخرى، حتى لو كان هذا التعرض للمواد الكيميائية والسموم الأخرى منذ فترة طويلة ، فقد يتسبب في تغيرات في خلايا الرئة التي تؤدي إلى السرطان.

أعراض الإصابة بسرطان الرئة



في الأشخاص المصابين بسرطان الرئة ، لا تحدث الأعراض دائمًا حتى تصل الحالة إلى مرحلة لاحقة، ومع ذلك ، قد يلاحظ بعض الأشخاص أعراضًا قد يعتقدون أنها مرتبطة بمرض حاد أقل خطورة.

تشمل أمثلة هذه الأعراض ما يلي:



فقدان الشهية، تغييرات في صوت الشخص مثل البحة، التهابات الصدر المتكررة ، مثل التهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي، قد يستمر السعال الذي يزداد سوءًا، ضيق في التنفس، صداع غير مبرر، فقدان الوزن، صفير.

قد يعاني الشخص أيضًا من أعراض أكثر شدة مرتبطة بسرطان الرئة وتشمل هذه آلامًا شديدة في الصدر أو العظام أو سعال الدم.

أهمية التشخيص المبكر للإصابة بسرطان الرئة



التشخيص المبكر لسرطان الرئة يمكن أن ينقذ الحياة وذلك لأن خلايا سرطان الرئة يمكن أن تنتقل إلى مناطق أخرى من الجسم قبل أن يكتشفها الطبيب في الرئتين إذا حدث هذا الانتشار فإنه يجعل علاج المرض أكثر صعوبة.

ووفقًا لجمعية الرئة الأمريكية ، فإن الأشخاص الذين قد يكونون مرشحين لإجراء فحص سرطان الرئة هم الذين

تتراوح أعمارهم بين 55 و 80 سنة، لديهم تاريخ طويل من التدخين ، مما يعني أنهم يدخنون علبة واحدة يوميًا لمدة 30 عامًا أو عبوتين يوميًا لمدة 15 عامًا

تشير مرحلة السرطان إلى مدى انتشاره عبر الجسم وشدته يساعد هذا التصنيف الأطباء على دعم العلاج المباشر للحصول على أفضل النتائج، تحدد كل مرحلة ما إذا كان السرطان قد انتشر أو لم ينتشر أو انتشر إلى العقد الليمفاوية القريبة وقد يأخذ أيضًا في الاعتبار عدد الأورام وحجمها، والعقد الليمفاوية هي جزء من الجهاز اللمفاوي ، والذي يتصل ببقية الجسم إذا وصل السرطان إلى هذه ، يمكن أن ينتقل ، أو ينتشر أكثر ، ليصبح أكثر خطورة.

مراحل تطور سرطان الرئة



غامض أو مخفي: لا يظهر السرطان في عمليات التصوير، ولكن قد تظهر الخلايا السرطانية في البلغم أو المخاط وقد تصل إلى أجزاء أخرى من الجسم.

المرحلة 0: يجد الطبيب خلايا غير طبيعية فقط في الطبقات العليا من الخلايا المبطنة للممرات الهوائية.

المرحلة الأولى: نما ورم في الرئة ، ولكن حجمه أقل من 5 سم ولم ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.

المرحلة الثانية: يكون الورم أصغر من 5 سم وقد ينتشر إلى العقد الليمفاوية في منطقة الرئة ، أو أصغر من 7 سم وينتشر إلى الأنسجة المجاورة وليس العقد الليمفاوية.

المرحلة الثالثة: انتشر السرطان في العقد الليمفاوية ووصل إلى أجزاء أخرى من الرئة والمنطقة المحيطة بها.

المرحلة الرابعة: انتشر السرطان إلى أجزاء الجسم البعيدة ، مثل العظام أو الدماغ.