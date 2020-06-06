علاج هشاشة العظام قد يوفر الحماية من الالتهاب الرئوى.. اعرف التفاصيل

كتبت إيناس البنا

أوضحت نتائج دراسة جديدة أن العلاج المستخدم في هشاشة العظام بعد انقطاع الطمث قد يقلل من خطر الإصابة بالالتهاب الرئوى.وفقًا لدراسة جديدة في جامعة هونغ كونغ ، فإن الأدوية التى تحتوي على النيتروجين تحتوي أيضا على البيفوسفونات (N-BPs) مثل أليندرونات، الذى يستخدم على نطاق واسع لعلاج هشاشة العظام بعد انقطاع الطمث ، وثبت أنه يقلل من خطر الإصابة بالالتهاب الرئوي والموت بسببه.

هشاشة العظام وفقا لتقرير الموقع الطبى "thehealthsite"، هي حالة طبية تصبح فيها العظام هشة بسبب فقدان الأنسجة ، وعادة نتيجة للتغيرات الهرمونية ، أو نقص الكالسيوم أو فيتامين د.

وفقا للباحثين ، كان الهدف من هذا العمل هو دراسة خطر الإصابة بالالتهاب الرئوي والالتهاب الرئوي بين المرضى الذين يتلقون أدوية N-BPs ، والأدوية غير N-BP ، ولا توجد أدوية مضادة لهشاشة العظام بعد كسر الورك.وثبت أن الأدوية التى تحتوى على مادة البيفوسفونات N-BPs قد تقلل من خطر الإصابة بالالتهاب الرئوي بنسبة 24 %

وأظهرت النتائج أن أدوية هشاشة العظام أيضا كانت مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بالالتهاب الرئوي بنسبة 24 % مقارنة مع عدم العلاج (69 مقابل 90 حالة لكل 1000 شخص في السنة).

علاج الالتهاب الرئوي



يمكن أن يكون الالتهاب الرئوي فيروسيًا أو بكتيريًا، سيعتمد علاجك على نوع الالتهاب الرئوي لديك، عادة لا يتطلب العلاج بالمستشفى وسيصف طبيبك الأدوية التي يمكنك تناولها في المنزل.

سيأخذ أيضًا في الاعتبار عمرك وصحتك العامة، وغالبا ما تعطى المضادات الحيوية للالتهاب الرئوي البكتيري، إلى جانب ذلك ، يمكنك أيضًا تناول أدوية السعال.

ولكن لا يُنصح بذلك عادةً لأن السعال يمكن أن يساعد في طرد المخاط في رئتيك، بالإضافة إلى ذلك ، قد يعطيك طبيبك أيضًا أدوية للحمى وأي أعراض أخرى قد تكون لديك.

إذا كانت حالتك شديدة ، فقد تحتاج إلى دخول المستشفى، ومن المرجح أن يتم إدخال المسنين والأطفال الصغار جدًا إلى المستشفى، لأنهم أكثر عرضة للتقدم إلى مضاعفات شديدة من هذا المرض. وبخلاف ذلك ، فإن الراحة واتباع نظام غذائي صحي يكفي لضمان التحسن قريبًا.

نصائح منع الالتهاب الرئوى



بخلاف التطعيم ، هناك بعض الأشياء الأخرى التي يمكنك القيام بها لتجنب الإصابة بالالتهاب الرئوي منها :

التوقف عن التدخين لأنه إذا كنت قد تكون في خطر أعلى، لأن التدخين يجعلك عرضة لالتهابات الجهاز التنفسي ، بما في ذلك الالتهاب الرئوي.

اجعل جهازك المناعي قويًا باتباع نظام غذائي صحي .

ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم.