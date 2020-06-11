اليوم السابع
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الخميس، 11 يونيو 2020 04:23 م
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اعرف الحالة المرورية للمتجه من التجمع لوسط القاهرة

الخميس، 11 يونيو 2020 03:02 م
اعرف الحالة المرورية للمتجه من التجمع لوسط القاهرة طريق الـ"na"-أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

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سادت حالة من السيولة المرورية، أعلى محور المشير طنطاوى، وطريق الـNA بالقاهرة الجديدة، اليوم الخميس، فى الطريق المؤدى إلى وسط البلد، كما ظهرت سيولة فى الحركة المرورية فى الطريق العكسى المتجه إلى القاهرة الجديدة، وانتظمت حركة السيارات أعلى الكوبرى الجديد المؤدى إلى كوبرى أكتوبر ومدينة نصر.

وشهد شارع التسعين الجنوبى بالتجمع الخامس، سيولة مرورية، أمام المتجه إلى الدائرى الأوسطى وطريق العين السخنة، وظهرت سيولة مرورية متحركة بالمسطح الأرضى بالشارع، الأمر الذى لم يؤثر على الحركة المرورية لمن يسلك الطريق فى الاتجاهين.

وشهدت حالة من السيولة المرورية، بمعظم المحاور والميادين الرئيسية بمحافظتى القاهرة والجيزة، وخاصة الاتجاه المقابل المتجه إلى مدينة نصر إلى وسط القاهرة، وسيولة مرورية فى مناطق أخرى، وخاصة من التحرير وحتى حدائق القبة ومدينة نصر. .وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

 

كما شهد محور 26 يوليو أعلى منطقة ناهية فى الاتجاه القادم من أكتوبر والمتجه لميدان لبنان بعض الأحجام المرورية، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج، كما ظهرت بعض الكثافات أيضا عند الحى العاشر بطريق الوفاء والأمل بسبب كسر ماسورة مياه.

 

وظهرت بعض الكثافات أعلى الطريق الزراعى عند منطقة قلما بسبب إنشاء كوبرى سيارات، كذلك الأمر عند الطريق الدائرى القادم من منطقة ميت نما بالقرب من مؤسسة الزكاة، كما ظهرت بعض الأحجام أيضا أعلى الطرق الدائرية القادمة من المنيب ومتجهة لمنزل الأوتوستراد، وكذلك الأمر بالنسبة للطريق القادم من الزراعى والمتجه لنفق السلام.

 

وتنسق الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى، مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية، لمتابعة حركة السيارات واتخاذ الإجراءات المرورية، وتشغيل سيارات الإغاثة المرورية على كل الطرق، ونشر الخدمات المرورية على كل مداخل ومخارج المدن والطرق المؤدية للقاهرة الكبرى لمراقبة حركة المرور .كما كثفت إدارات المرور من التواجد المرورى الفعال لأى طارئ والأخطار مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، ورقم الإغاثة المرورية على الطرق السريعة، وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم، مع مراقبة الطرق بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة على الطرق السريعة وسط انتشار الخدمات المرورية.

 


المرور

محور المشير طنطاوي

ازدحام مروري

الحركة المرورية

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