اليوم السابع
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الخميس، 11 يونيو 2020 06:58 م
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ارتفاع حالات الوفاة فى إسرائيل لـ300 حالة جراء وباء كورونا

الخميس، 11 يونيو 2020 05:55 م
ارتفاع حالات الوفاة فى إسرائيل لـ300 حالة جراء وباء كورونا نتنياهو
كتب- هاشم الفخراني

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أعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية أن عدد الوفيات جراء كورونا زاد حالة واحدة وبلغ 300 حالة وفاة، وذكرت صحيفة "معاريف" أنه منذ منتصف ليلة أمس سجلت 22 إصابة جديدة، بينما شفيت 23 حالة، وأن عدد الإصابات الفعلي حاليا 2,947 بينهم 29 مصاب حالتهم حرجة، في المقابل فإن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 15,214 حالة، وأجرى خلال الـ24 ساعة الماضية 12,716 فحصا لكورونا.

ووصل مجمل عدد الإصابات منذ انتشار المرض في اسرائيل الى 18,461 شخص، وبلغ عدد المرضى المرتبطين بأجهزة تنفس حاليا 24 حالة. 

وقررت الحكومة الإسرائيلية الأسبوع الماضي الامتناع عن إعادة إغلاق جميع المدارس، بل الاقتصار فقط على تلك التي تم رصد تفشي الفيروس فيها.

وحتى الآن، أغلقت وزارة الصحة 144 مدرسة وروضة أطفال، وتم تشخيص إصابة 442 تلميذا ومدرسا وموظفا فيها بـ"كوفيد-19".

 

 

 


إسرائيل

تل ابيب

كورونا

وفيات

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