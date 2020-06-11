اتحاد المهن الطبية يوافق على التعاقد مع مستشفيات لعزل أعضائه المصابين بكورونا

كتبت آية دعبس

قال الدكتور السيد عبيد، أمين عام اتحاد نقابات المهن الطبية، أمين عام النقابة العامة لنقابة الأطباء البيطريين، إن مجلس الاتحاد خلال اجتماعه اليوم الخميس، وافق على عددا من العروض المُقدمة لإيجار مستشفيات لعزل أعضاء النقابات الأربعة، المُصابين بكورونا، بعدة محافظات، من بينهم: مستشفى قصر العينى الفرنساوى بالقاهرة، وأخرى بمحافظة الفيوم، وأسيوط، مشيرا إلى أن الاتحاد سيصدر خطابات خلال الساعات القليلة المقبلة لتلك المستشفيات لإخطارها بالموافقة على التعاقد.

وأضاف عبيد، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه من المقرر أن يتم عقد اجتماع أخر لمجلس الاتحاد، يوم الاثنين المُقبل، بمقر الاتحاد لأعضاء المجلس، بحضور الإدارة المالية للاتحاد، لضبط الأمور المالية الخاصة بإقرار تلك التعاقدات، والإطلاع على تكلفة استقبال المستشفى للعضو المصاب باليوم، والعناية المركزة، والتنفس الصناعى، وإقرار إجمالى التكلفة لتنفيذها بشكل عاجل.

كان قد أعلن اتحاد نقابات المهن الطبية "الأطباء البشريين، الصيادلة، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريين"، عن تخصيصه رقم 01550003456، للإبلاغ عن إصابة أحد الأطقم الطبية بفيروس كورونا المستجد COVID19، من خلال إرسال رسائل عبر "الواتس آب"، تتضمن عدة بيانات، هى: الاسم، النقابة، رقم القيد، الرقم القومى، محل العمل، تليفون للتواصل مع العضو المصاب.

وخاطب اتحاد نقابات المهن الطبية، برئاسة الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء، فى وقت سابق، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتكليف الإدارة العامة للتعاقدات بمشروع العلاج بالتعاقد مع مستشفيات عزل على مستوى الجمهورية لتقديم الرعاية للأطقم الطبية من أعضاء المهن الطبية، من تحاليل أو إشعات أو عنايات مركزة بأجهزة التنفس أو عمليات وخلافه، بالإضافة إلى فتح تجديد الاشتراك في مشروع العلاج لفترة استثنائية.