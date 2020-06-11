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إنفوجراف.. جامعة حلوان تقدم نصائح للوقاية من فيروس كورونا

الخميس، 11 يونيو 2020 10:05 ص
إنفوجراف.. جامعة حلوان تقدم نصائح للوقاية من فيروس كورونا نصائح للوقاية من فيروس كورونا
كتب محمد صبحى

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أعدت جامعة حلوان ، انفوجراف يتضمن نصائح الجامعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والتى تمثلت فى اتباع مجموعة من الإرشادات تضمن الوقاية من عدوى كوفيد 19 وتمثلت فى الاتى 
 
 
1 -إرتداء الكمامة 
 
2 - إغسل يديك بإستمرار
3 - تغطية الفم بالكوع عند العطس
4 - تطهير الأسطح بإستمرار 
5 - تجنب مخالطة المرضي
6 - تجنب لمس العين والأنف والفم
 
 
وعلى جانب آخر كانت جامعة حلوان أطلقت الفوج 11 لدعم العمالية اليومية ضمن مبادرة الجامعة معاك والتى تأتى ستمرارًا لجهود قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان  في دعم العمالة اليومية وذلك  في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد لمواجهة التداعيات السلبية و الإقتصادية لها، تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة  الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية بحلوان ، وذلك تدعيمًا للعمل التنموى للجامعة، حيث قامت الجامعة بتوزيع عدد 200 كرتونة مواد غذائية على الجمعيات الأهلية لتوزيعها على المواطنين الأكثر احتياجًا. 
 
وفى هذا الاطار أكد  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة على أهمية دور الجامعة في دعم العمالة اليومية، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، لذا تؤدى جامعة حلوان واجبها نحو المشاركة المجتمعية بتقديم كافة وسائل الدعم للمجتمع المحيط بالجامعة بوجه خاص  وتعمل بالتوازى على تنمية مجتمعات أخرى خارج محيطها ، موضحا أن الجامعة حريصة على إجراء التدخلات المجتمعية المناسبة فى ضوء أى متغيرات طارئة لتحقيق التواصل المستمر بين الجامعة والمجتمع، حيث تعد استراتيجية مصر 2030 هى المستهدف الأساسى فى خطة الجامعة للتنمية. 
 
من جانبه أشار  الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة إلى أهمية استمرار الجامعة فى القيام بدور فعال فى تقديم الدعم  المستمر للمجتمع المحلى، وتنفيذ أنشطة تنموية متكاملة مع القطاع الأهلى ممثلاً فى الجمعيات الأهلية، والمواطنين لتحقيق تغيير يستهدف تحقيق رؤية خطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة حتى عام  2025، بهدف الوقوف مع أبناء الوطن يدًا بيد لعبور أى أزمات أومحن تواجههم، وبوجه خاص التحديات المجتمعية فى المجتمع المحيط بمنطقة حلوان. 
 
 
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