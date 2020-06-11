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إنفوجراف.. الصحة تكشف طرق تعامل الأسر إذا أصيب أحد أفرادها بكورونا

الخميس، 11 يونيو 2020 11:39 ص
إنفوجراف.. الصحة تكشف طرق تعامل الأسر إذا أصيب أحد أفرادها بكورونا الإنفوجراف
كتب وليد عبد السلام

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نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان على فيس بوك ارشادات وتعليمات لجميع أفراد الأسرة التى تأكد إصابة أحد أفرادها بفيروس كورونا (كوفيد- 19).
 
كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت ارتفاع إجمالى المتعافين من فيروس كورونا إلى 10289 حالة حتى اليوم بعد خروج 503 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحى، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
 
وأوضح بيان أن عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11583 حالة، من ضمنهم الـ 10289 متعافيًا.
 
وأضاف أنه تم تسجيل 1455 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصى التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.
 
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحى تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
 
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الصحة

ارشادات

فيروس كورونا

كوفيد 19

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