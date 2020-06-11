اليوم السابع
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إعدام مواد غذائية غير صالحة قبل طرحها بالأسواق بالمنصورة

الخميس، 11 يونيو 2020 10:04 م
إعدام مواد غذائية غير صالحة قبل طرحها بالأسواق بالمنصورة
الدقهلية شريف الديب

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شنت رئاسة حى غرب المنصورة، اليوم حملة مكبرة بالاشتراك مع مديرية الصحة، والتموين، والطب البيطرى، وقد استهدفت الحملة مخزن للمواد الغذائية بمنطقة حى الجامعة، حيث قاد الحملة الدكتور مصطفى عنان نائب رئيس حى غرب والفريق المعاون المشكل من احمد سمير مدير ادارة البيئة بحى غرب، وأحمد عادل من إدارة البيئة، ومن الطب البيطرى الدكتور الغريب الغندور، ومن الصحه الدكتور أحمد يحيى . 

وقد أسفرت جهود الحملة عن إعدام كميات كبيرة من المواد الغذائية المتنوعة قبل طرحها بالأسواق لتغير خواصها الطبيعية بلغ مقدرها 2 طن من الفلفل الأحمر، 1.200طن من الطماطم، 200 كجم جبن مش، 300 بيضة، 1.100 طن من الشمام، 900 كجم جزر، 300 كجم من الجبن الرومى، 2.300كجم من التمور، 420 كجم من الدجاج.

كما تم مصادرة عدد 2 أنبوبة بوتجاز استخدام منزلى  غير مخصصة للاغراض التجارية، وقد تم تحرير محضر بالواقعة وتم أعدام المواد الغذائية الغير صالحة للاستخدام الادمى بمعرفة الطب البيطرى ومديرية الصحة  .

كما تم التاكد من مدى التزام العاملين بالمنشأة من الأمتثال للأجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وذلك بارتداء الكمامات والجونتيات.

فيما اكد رئيس حى غرب المنصورة  سيتم تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية ، للحد من جشع التجار ومراقبة الأسعار، والإطمئنان على مدى جودة المنتجات المعروضة للمواطنين ، والتأكد من الامتثال الاجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا  .

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية وتوجيهات المحاسب سعد بغدادى رئيس حى غرب المنصورة، بشأن تكثيف الحملات التفتيشية على المطاعم والمحلات التجارية، بالاشتراك مع الصحة، والطب البيطرى، والتموين، للمرور والمتابعة على المعروض من السلع الغذائية والتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ومطابقتها للمواصفات .


الدقهلية

صحة الدقهلية

تموين الدقهلية

حي غرب المنصورة

إعدام اكهمة فاسدة

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