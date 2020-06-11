إضافة جناح جديد لعزل حالات كورونا بمستشفى الصدر فى الزقازيق بإجمالى 46 سريرا

الشرقية - إيمان مهنى

كلف الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مدير مستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق بالتشغيل التجريبى للجناح الطبى الجديد بالمستشفى، والذى يسع لعدد 19 سريرا منهم 4 أسرة عزل، والذى تم تجهيزه فى خلال ساعات لاستقبال المرضى المشتبه إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك ضمن أعمال التطوير ورفع كفاءة الدور الثالث بالمستشفى والذى يضم جناح آخر وغرف طبية جارى الانتهاء من الاعمال الجارية به وتجهيزه فى خلال أيام ليصل بذلك عدد الأسرة به إلى 46 سريرا، بتكلفة تقديرية بلغت 3 ملايين 700 ألف جنيه دعم من ميزانية المديرية، وتم الدعم من المجتمع المدنى بعدد 25 سريرا.

جاء ذلك أثناء زيارة "مسعود" لمستشفى الصدر، للتأكد من انتهاء الأعمال الجارية والتشطيبات وتجهيز الجناح الطبى بالمستشفى لدخوله الخدمة، فى ظل الظروف الراهنة، وتابع وكيل الوزارة عمل الوصلات الطبية بشكل جيد، ووجه إدارة المستشفى والفريق الطبى باتباع كافة معايير الجودة، وسياسات مكافحة، مقدماً الشكر لكل فريق العمل بداية من مدير المستشفى إلى أصغر عامل بها، وإلى كل من ساهم فى إنجاز هذا العمل فى وقت قياسي، مشيداً بالدور الذى يقومون به لصالح المرضى والمواطنين بالمحافظة.

كانت وزارة الصحة، قد خصصت 25 مستشفى عام و مركزى بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعبسة لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.

وهى "مستشفى الزقازيق العام، مستشفى الأحرار،مستشفى المبرة ـ الهيئة العامة للتأمين الصحي، مستشفى صدر الزقازيق، مستشفى حميات الزقازيق، مستشفى حميات فاقوس، مستشفى بلبيس العام، مستشفى فاقوس العام، مستشفى القنايات المركزي، مستشفى ههيا المركزي، مستشفى ابو كبير المركزي، مستشفى منيا القمح المركزي، مستشفى ديرب نجم المركزي، مستشفى ابوحماد المركزي،مستشفى كفر صقر المركزي، مستشفى الصالحية المركزي، مستشفى مشتول السوق المركزي، مستشفى القرين المركزي، مستشفى الحسينية المركزى مستشفى السعيدين المركزي، مستشفى الزوامل المركزي، مستشفى تل راك المركزي، ومستشفى الصوفية المركزي.