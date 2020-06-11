إسبانيا تعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بكورونا لليوم الرابع على التوالي

كتب سمير حسنى

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الخميس، عدم تسجيل أى إصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، لليوم الرابع على التوالي، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية، فى غضون ذلك، تعود مسابقة الدورى الإسبانى فى العاشرة مساء اليوم، الخميس، مع الديربى المرتقب بين إشبيلية وريال بيتيس على ملعب "سانشيز بيزخوان"، وذلك بعد غياب أكثر من ثلاثة أشهر بسبب جائحة كورونا، وكانت المباراة الأخيرة التى أقيمت فى الدورى الإسبانى قد شهدت فوز ريال سوسييداد 2-1 على إيبار فى 10 مارس، أى قبل 93 يومًا قبل التوقف بسبب تفشى فيروس كورونا. واحتفلت صحيفتا "ماركا" و"آس" بعودة كرة القدم إلى إسبانيا، بعد توقف طويل بسبب جائحة كورونا.

وعادت كرة القدم إلى إسبانيا أمس، الأربعاء، عندما هزم رايو فاليكانو الباسيتى 1-0 فى دورى الدرجة الثانية، فى المباراة التى أقيمت من بداية الشوط الثانى بعد توقف المباراة بعد الشوط الأول فى ديسمبر الماضى.

ويتبقى 11 جولة فى مسابقة الدورى الإسبانى مع توقع انتهاء المنافسة فى يوليو، ويحتل فريق برشلونة صدارة جدول المسابقة برصيد 58 نقطة، فيما يأتى ريال مدريد وصيفاً بـ 56 نقطة.

وتستأنف مباريات الموسم الحالى من الدورى الإسبانى "الليجا"، مساء اليوم الخميس، والتى ستكون بدون حضور جماهيرى، بلقاء ديربى الأندلس، الذى سيجمع فريق إشبيليه مع جاره ريال بيتيس، بعد غياب طويل، دام أكثر من 3 أشهر، وبالتحديد منذ أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد، والتى تسببت فى توقف النشاط الرياضى فى إسبانيا، وفى غالبية بلدان العالم، وتعود منافسات الموسم الحالى من الدورى الإسبانى 2019 – 2020، بلقاءات الجولة 28، التى سوف بمواجهة ديربى الأندلس، بين إشبيلية ونظيره ريال بيتيس، فى العاشرة من مساء اليوم الخميس، على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان".