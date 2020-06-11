أهالى دمياط الجديدة يشكون انتشار مكامير الفحم.. ورئيس المدينة يرد

دمياط عبده عبد البارى

تنتشر مكامير الفحم النباتى بمحيط مدينة دمياط الجديدة من ناحية ترعة حلاوة المجاورة للمنطقة الصناعية بالمدينة حيث تقع داخل نطاق مركز كفر البطيخ الملاصقة لدمياط الجديدة وتزايدت شكاوى سكان المدينة من الأدخنة التى تسببها تلك المكامير طوال ساعات الليل والنهار.

تقول منى المصرى: مقيمة بمدينة دمياط الجديدة "نحن نموت بالبطيء بسبب الأدخنة الناتجة من مكامير الفحم خاصة الأطفال، إصابة العديد من أهالى المنطقة المجاورة لتلك المكامير بالحساسية وضيق التنفس وأمراض الصدر المختلفة، مما يضر بصحتنا وصحة أولادنا.

وأكد محمد عبد المحسن أحد سكان المدينة إن تلك المكامير تمثل خطرًا داهمًا على صحتنا لأنها تتسبب فى انتشار أكسيد النيتروجين الذى يتصاعد منها فضلا عن حبيبات الكربون والمركبات العضوية المتطايرة لافتا إلى أن الخطورة تزداد بسبب التمسك بالوسائل القديمة فى عملية إنتاج الفحم التى تعتمد على تفحيم الخشب بمعزل عن الهواء ودون التحكم فى الانبعاثات الصادرة عنه مع استمرار عملية التفحيم.

ويضيف عبد العزيز السيد احد السكان قدمنا عدة شكاوى ومحدش عبرنا مطالبا المسئولين بإزالة تلك المكامير التى تهدد حياتنا وحياة أبنائنا.

و أعربت دعاء عبد الباقى من سكان المدينة عن غضبها نتيجة تجاهل المسئولين فى البيئة بمحافظة دمياط لشكاوى المواطنين المتعددة من مكامير الفحم المنتشرة بمحيط دمياط الجديدة.

من جانبه قال المهندس محمد رجب رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، فى تصريحات خاصة لليوم السابع نحن كمسئولى وسكان مدينة دمياط الجديدة متضررين من تلك المكامير مشيرا إلى أنه خاطب محافظ دمياط ومدير الأمن لإزالة المكامير الصادر لها قرارات إزالة حيث انها تقع فى نطاق مركز كفر البطيخ وتخضع لولاية المحافظة ولا توجد اى سلطة من اى نوع لجهاز مدينة دمياط الجديدة عليها.

وأوضح رجب أن الأدخنة المتصاعدة من تلك المكامير تمثل ضررا صحيا وبيئيا على سكان المدينة.