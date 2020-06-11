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ألمانيا تسجل 555 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس، 11 يونيو 2020 06:19 ص
ألمانيا تسجل 555 إصابة جديدة بفيروس كورونا كورونا
رويترز

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 أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الخميس أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا زاد 555 حالة إلى 185416 حالة.

وأفادت البيانات بأن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس زاد 26 حالة ليبلغ مجملها 8755.

 


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