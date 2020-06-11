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أفغانستان: ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 22143 حالة

الخميس، 11 يونيو 2020 08:56 ص
أفغانستان: ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 22143 حالة كورونا - صورة أرشيفية
/أ ش أ/

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أعلنت وزارة الصحة العامة الأفغانية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 22143 حالة.

وذكرت قناة (طلوع) الأفغانية اليوم الخميس أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس في جميع أنحاء البلاد بلغ 2975 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 405 حالات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

 


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