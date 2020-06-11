اليوم السابع
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أسعار الفاكهة اليوم الخميس.. الكانتلوب والخوخ بـ 3 جنيهات

الخميس، 11 يونيو 2020 11:43 ص
أسعار الفاكهة اليوم الخميس.. الكانتلوب والخوخ بـ 3 جنيهات صورة ارشيفية
كتب أحمد حمادة

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سجلت أسعار الفاكهة اليوم الخميس 11-6- 2020 ، استقرارا بالأسواق المصرية وسوق العبور للجملة، بعد أن انخفضت أسعار معظم الأصناف خلال الفترة الماضية، حسبما أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، وذلك بفضل زيادة الإنتاج المحلي زيادة المعروض من جميع أصناف الفاكهة فى الأسواق المحلية.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أنالبرتقال الصيفي 6-9 جنيهات، وسجل  سعر الليمون ليتراوح 12 - 26 جنيها للكيلو وانخفاض أسعار الخوخ العريشي ليتراوح بين 3-6 جنيهات مقابل 4-6 جنيهات، انخفاض أسعار العنب البناتى الاصفر ليتراوح بين 4-6 جنيهات مقابل 5 - 9 جنيهات، وسجل العنب البناتى الاحمر 5-9 جنيهات.

وأشار النجيب لـ"اليوم السابع" إلى أن أسعار التفاح الأمريكى والايطالى يتراوح بين 17 – 23 جنيها، والتفاح الجولدن 17 جنيها، والتفاح السورى 18 جنيها، التفاح المصري ليتراوح بين 5-9 جنيهات، بينما سعر الفراولة لتترواح بين 3 – 7جنيهات، والكانتلوب بين 3 -6 جنيهات، كما سجلت والشمام 4-7 ، وتراوح سعر الكاكا بين 6- 9 جنيهات، وأضاف النجيب أن أسعار المشمش تبدأ من 5-10 جنيهات، والبطيخ الحبة 10-25 جنيها.

الجدير بالذكر أن شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت في وقت سابق أن أسعار الخضراوات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة لكل الأصناف.

كما أكدت الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، ارتفاع صادرات الخضر والفاكهة لـ2 مليون و400 ألف طن،  وانفراجه في تدفق الصادرات إلي جميع الأسواق العالمية والأوربية، طبقا للشروط الحجرية والتي تتفق مع الدول المستوردة، وفتح منافذ جديدة، بالإضافة إلى تقديم العديد من دول الخليج تسهيلات لدخول المنتجات المصرية لأسواقها، وسط إجراءات مشددة وفقا للمعايير الدول المتفق عليها لجودة الصادرات تضمن زيادة الصادرات لجميع الأسواق العالمية.

 

 


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