أسامة هيكل: الحكومة وضعت خططا لإعادة فتح جميع الأنشطة تدريجيا.. فيديو

كتب محمد عبد العظيم - تصوير سليمان العطيفى

قال أسامة هيكل، وزير الدولة لشئون الإعلام، أن الدولة تتابع الوضع الصحى على مستوى الجمهورية أولا بأول، ووضعت خططها لإعادة فتح جميع الأنشطة فى البلاد تدريجيا فى ضوء تطورات الموقف الصحى، وتتميز هذه الخطط بالمرونة مع أى تطور فى الحالة الصحية.































































