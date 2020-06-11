اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 يونيو 2020 02:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

أبو الغيط: ضم إسرائيل لأراض فلسطينية قد يطلق حربا دينية

الخميس، 11 يونيو 2020 01:27 م
أبو الغيط: ضم إسرائيل لأراض فلسطينية قد يطلق حربا دينية أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية
كتب مصطفى عنبر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس ، أن إقدام اسرائيل علي ضم أية أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة  سوف يمثل عدواناً غاشماً جديداً على الشعب الفلسطيني وسيادته على أراضيه، وسيعدُ خطوة عدائية ضد الأمتين العربية والإسلامية، ويقوض تماماً فرص إقامة السلام في هذه المنطقة من العالم لعقود طويلة قادمة.

 

وشدد أبو الغيط على أن مثل هذه الخطوة تمثل كذلك خرقاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتمثلة في قرارات الأمم المتحدة.

      

وأضاف الأمين العام أن العالم اجمع تقع عليه مسؤولية الدفاع عن الحقوق الفلسطينية مطالباً بالدفاع عن النظام الدولي الذي يفترض أنه يقوم على احترام القانون الدولي والعلاقات التي تقوم على الاحترام المتبادل بين الدول والشعوب.

      

وأكد أبو الغيط أن هذا التطور الخطير قد يكون من شأنه إطلاق مواجهة وحروباً دينية لا ينبغي أن يسمح المجتمع الدولي بأن ننزلق إليها.

 

 

 


الجامعة العربية

ابو الغيط

فلسطين

اسرائيل

الامم المتحدة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
العربية: فرقاطة اليونان المعترضة سفينة السلاح التركية تعمل ضمن مهمة إيريني

العربية: فرقاطة اليونان المعترضة سفينة السلاح التركية تعمل ضمن مهمة إيريني

الأعلى لتنظيم الإعلام يفتح التحقيق مع قناتي الأهلي والزمالك ويستدعى الممثل القانونى عنهما

الأعلى لتنظيم الإعلام يفتح التحقيق مع قناتي الأهلي والزمالك ويستدعى الممثل القانونى عنهما

القوى العاملة: صرف الدفعة الثانية من منحة الـ500 جنيه من 21 إلى 25 يونيو

القوى العاملة: صرف الدفعة الثانية من منحة الـ500 جنيه من 21 إلى 25 يونيو

منظمة العفو الدولية: قطر لم تدفع رواتب 100 شخص من عمال كأس العالم منذ شهور

منظمة العفو الدولية: قطر لم تدفع رواتب 100 شخص من عمال كأس العالم منذ شهور

إنفوجراف.. تفاصيل قرارات الحكومة لعودة الحياة تدريجيا في زمن كورونا

إنفوجراف.. تفاصيل قرارات الحكومة لعودة الحياة تدريجيا في زمن كورونا

تصنيف فيفا.. مصر تحتفظ بالمركز الـ51 وبلجيكا فى الصدارة

تصنيف فيفا.. مصر تحتفظ بالمركز الـ51 وبلجيكا فى الصدارة

العظمى بالقاهرة ستصل 33 درجة.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

العظمى بالقاهرة ستصل 33 درجة.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

الدوري الإسباني يعود للحياة بعد توقف3 أشهر.. ديربى أندلسى مثير بين إشبيلية وريال بيتيس الليلة.. مباريات بلا انقطاع على مدار 39يوما.. الريال يلاحق برشلونة على الصدارة.. وميسى يتفوق على الجميع بالمساهمة فى31 هدفا

الدوري الإسباني يعود للحياة بعد توقف3 أشهر.. ديربى أندلسى مثير بين إشبيلية وريال بيتيس الليلة.. مباريات بلا انقطاع على مدار 39يوما.. الريال يلاحق برشلونة على الصدارة.. وميسى يتفوق على الجميع بالمساهمة فى31 هدفا

فيديو وصور.. الحكومة تعلن حظر التجوال من الثامنة مساء وحتى الرابعة صباحا حتى نهاية الشهر الجارى.. واستمرار غلق الشواطئ والمتنزهات.. ودراسة عودة دور العبادة أول يوليو فى المحافظات الأقل إصابة بفيروس كورونا

فيديو وصور.. الحكومة تعلن حظر التجوال من الثامنة مساء وحتى الرابعة صباحا حتى نهاية الشهر الجارى.. واستمرار غلق الشواطئ والمتنزهات.. ودراسة عودة دور العبادة أول يوليو فى المحافظات الأقل إصابة بفيروس كورونا

فيديو.. 7 قرارات للحكومة اليوم تتعلق بعودة الطيران والصلاة بالمساجد وحظر التجوال

فيديو.. 7 قرارات للحكومة اليوم تتعلق بعودة الطيران والصلاة بالمساجد وحظر التجوال

فيديو.. الحكومة تعلن استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ حتى 30 يونيو

فيديو.. الحكومة تعلن استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ حتى 30 يونيو

فيديو.. الحكومة : امتحانات الثانوية العامة فى موعدها وضوابط لحماية الطلاب

فيديو.. الحكومة : امتحانات الثانوية العامة فى موعدها وضوابط لحماية الطلاب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة