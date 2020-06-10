اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 يونيو 2020 04:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

9 حالات يجوز فيها لـ"محكمة النقض" الرجوع عن أحكامها.. تعرف عليها

الأربعاء، 10 يونيو 2020 04:30 ص
9 حالات يجوز فيها لـ"محكمة النقض" الرجوع عن أحكامها.. تعرف عليها محكمة النقض-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يتساءل البعض من المواطنين، عن إمكانية رجوع محكمة النقض فى أحكامها، ويوضح "اليوم السابع" الحالات القانونية لهذا الإجراء طبقاً للقانون.
 
وفى هذا الإطار، يقول المحامى خالد محمد، إن الأصل من الناحية القانونية أنه لا سبيل إلى الطعن في أحكام محكمة النقض، فهي الصورة المثلى للأحكام الباتة التي تحوز حجية الشئ المحكوم فيه طبقاً للمادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم لا سبيل إلى مراجعة قضاء محكمة النقض باعتبارها جهة القضاء العليا، ذلك ما لم تتوافر شروط التماس إعادة النظر في حكمها الصادر في الموضوع بالأحوال التي تتصدى له فيها، أو في حكم محكمة الموضوع الذي رفض الطعن فيه بالنقض.
 
وأوضح المحامى بالنقض، أن هناك حالات يجوز فيها لمحكمة النقض الرجوع عن أحكامها، وقد أجملت محكمة النقض سبب إعمالها مبدأ الرجوع المذكور في تحقيق حسن سير العدالة، فالعدالة هي الهدف و الغاية من كل تلك الإجراءات و القواعد، فقد قضت محكمة النفض أن: «محكمة النقض هي خاتمة المطاف، وأحكامها باتة لا سبيل إلى الطعن فيها، ولئن كان قضاء الدوائر الجنائية بالمحكمة جرى على الرجوع في أحكامها في أحوال مخصوصة تحقيقاً لحسن سير العدالة،  إلا أن ما يؤسس الطالب عليه طلبه على نحو ما سلف بيانه يخرج عن تلك الأحوال، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطلب»، وترجع محكمة النقض في حكمها بناء على طلب يقدم من النيابة العامة أو من أحد من الخصوم يعلن به الخصم الآخر( الطعن رقم 788 لسنة 44 ق )، ومن أمثلة رجوع محكمة النقض عن أحكامها :
 
1-  عدم علم المحكمة بوفاة الطاعن أثناء نظر الطعن، فقد قضت المحكمة بأن «إذا كان الحكم في الطعن بالنقض قد صدر بعد وفاة الطاعن التي لم تكن معلومة للمحكمة وقت صدوره،  فإنه يتعين العدول عن الحكم المذكور و القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المحكوم عليه».
 
2-  اعتقاد المحكمة أن الذي وقع على أسباب الطعن غير مقبول أمام محكمة النقض، ثم تبين لها عكس ذلك بعد قضائها بعدم قبول الطعن، فقد قضت بأن «متى كانت المحكمة قد استندت في قضائها السابق بعدم قبول الطعن شكلاً إلى أن المحامي الذي قرر بالطعن هو الذي وقع الأسباب التي بني عليها الطعن بتوقيع غير مقروء و أنه غير مقبول أمام محكمة النقض، ثم تبين فيما بعد أن الذي وقع هذه الأسباب من المحامين المقبولين أمام هذه المحكمة، فإنه يتعين الرجوع في هذا الحكم و النظر في الطعن من جديد».
 
3-  اعتقاد المحكمة أن محامي الطاعن لم يقدم سند وكالته، ثم يتبين لها تقديمه بعدالحكم بعدم قبول الطعن.
 
4- قضاء المحكمة بعدم قبول الطعن لعدم  تقديم سند وكالة المحامي عن الطاعن ثم يتبين لها أن ذلك  لوفاة المحامي قبل نظر الطعن.
 
5- إذا اعتقدت المحكمة أن الطاعن لم يودع أسباب طعنه، ثم يبين لها أنها قدمت و لكن لم تعرض عليها، فقد قضت بأن :
«إذا كانت محكمة النقض سبق أن قضت بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى أن الطاعن لم يقدم أسباباً لطعنه، غير أنه تبين بعدئذ أن أسباب هذا الطعن كانت قد قدمت و لم تعرض على هذه المحكمة قبل صدور الحكم بعدم قبول الطعن، فإنه يكون من المتعين الرجوع في ذلك الحكم السابق».
 
6-  إذا قضت المحكمة بسقوط الطعن لعدم تقدم الطاعن للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن، ثم يبين سبق صدور أمر بإيقاف التنفيذ ، فقد قضت بأن «متى كان الثابت أن الطاعن كان قد استشكل في تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه،  وأن النيابة العامة كانت قد أمرت بإيقاف التنفيذ مؤقتاً لحين الفصل في الإشكال الذي رفعه الطاعن و الذي لم يفصل فيه، مما مؤداه أن التزام الطاعن بالتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن كان قد سقط عنه منذ ذلك التاريخ، أي قبل صدور الحكم بسقوط  الطعن،  و من ثم فإنه يكون من المتعين الرجوع في ذلك الحكم السابق صدوره».
 
7- قضاء المحكمة بعدم جواز الطعن لاعتقادها صدور الحكم المطعون فيه من محكمة أمن الدولة العليا، ثم تبين لها عكس ذلك.
8- إذا فات المحكمة القضاء بنقض الحكم المطعون فيه فيما يتعلق  بالمسئول عن الحقوق المدنية رغم لزوم ذلك بعد نقض الحكم في الشق الجنائي.
 
9- إذا ترتب على حكمها في الطعن مخالفة قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه.
 
 

النقض

احكام النقض

القانون المصرى

اخبار الحوادث

اخبار مصريه

اخبار عاجله

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

النقض تؤجل طعون المتهمين فى فض رابعة لجلسة 27 يوليو

الإثنين، 08 يونيو 2020 12:12 م

"النقض" تغير موقفها من جريمة التجمهر بعدما كانت تعتبرها ليست مخلة بالشرف.. تصدر أحدث أحكامها ليحسم النزاع حول جريمة التجمهر والإتلاف.. وتؤكد: تُعد خيانة للوطن وخروجاً من العامل عن المسلك اللائق بمحل العمل

الإثنين، 08 يونيو 2020 12:00 ص

النقض ترفض طعون المتهمين فى اقتحام قسم حلوان وتؤيد أحكام الإعدام

السبت، 06 يونيو 2020 03:29 م

"باب التوبة مفتوح".. النقض فى حكم جديد عن قضايا المخدرات: إعفاء المتهم من العقاب حال إرشاده عن المتهم الرئيسى بمقتضى المادة 48 من قانون المخدرات.. والحيثيات: على محكمة الموضوع مراعاة إرشاد المتهم عن غيره

السبت، 06 يونيو 2020 03:30 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
9 حالات يجوز فيها لـ"محكمة النقض" الرجوع عن أحكامها.. تعرف عليها

9 حالات يجوز فيها لـ"محكمة النقض" الرجوع عن أحكامها.. تعرف عليها

‎التضامن تواصل اليوم صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 3000 جنيه

‎التضامن تواصل اليوم صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 3000 جنيه

3 اتهامات وجهها برلمانى أوروبى إلى تركيا لوقف المساعدات المالية عنها

3 اتهامات وجهها برلمانى أوروبى إلى تركيا لوقف المساعدات المالية عنها

لطلاب الثانوية العامة.. 10 خطوات هامة يجب اتباعها خلال أداء الامتحانات

لطلاب الثانوية العامة.. 10 خطوات هامة يجب اتباعها خلال أداء الامتحانات

تصل للسجن 10 سنوات.. عقوبة من يعتدى على آخر ويتسبب فى إصابته بعاهة مستديمة

تصل للسجن 10 سنوات.. عقوبة من يعتدى على آخر ويتسبب فى إصابته بعاهة مستديمة

تعديلات قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية × 20 نقطة

تعديلات قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية × 20 نقطة

تعرف على أعمال التطوير للمحاور البديلة لشارع الهرم المقرر غلقه بالجيزة

تعرف على أعمال التطوير للمحاور البديلة لشارع الهرم المقرر غلقه بالجيزة

التعليم: نتيجة امتحان مواد الثانوية غير المضافة للمجموع تعلن مع المواد الأساسية

التعليم: نتيجة امتحان مواد الثانوية غير المضافة للمجموع تعلن مع المواد الأساسية

الأوقاف: إحلال وتجديد وفرش 11 ألف و336 مسجد بتكلفة أكثر 3 مليار جنيه

الأوقاف: إحلال وتجديد وفرش 11 ألف و336 مسجد بتكلفة أكثر 3 مليار جنيه

14مشروعا قوميا نصيب بنى سويف خلال فترة تولى السيسى..أبرزها محطة كهرباء غياضة

14مشروعا قوميا نصيب بنى سويف خلال فترة تولى السيسى..أبرزها محطة كهرباء غياضة

أخبار 24 ساعة.. الصحة تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال

أخبار 24 ساعة.. الصحة تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال

فى قضية منة عبد العزيز.. النيابة العامة لـ"أولياء الأمور": حافظوا على أبنائكم

فى قضية منة عبد العزيز.. النيابة العامة لـ"أولياء الأمور": حافظوا على أبنائكم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة