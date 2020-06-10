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بسبب سياسات أردوغان..

3 اتهامات وجهها برلمانى أوروبى إلى تركيا لوقف المساعدات المالية عنها

الأربعاء، 10 يونيو 2020 03:30 ص
3 اتهامات وجهها برلمانى أوروبى إلى تركيا لوقف المساعدات المالية عنها أردوغان
كتب:محمد إسماعيل

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تعرضت تركيا لهجوم عنيف من برلمانيين أوروبيين، حيث طالب عدد منهم بوقف المساعدات المالية الموجهة إلى تركيا من جانب الاتحاد الأوربى بسبب سياسات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، التى وصفوها بالاستبدادية. 
 
ودعا السياسى النمساوي هارالد فيليمسكي إلى عدم منح المزيد من الأموال لتركيا، وشدد على ضرورة ألا يسمح الاتحاد الأوروبى بابتزازه، وأشار إلى أن الإجراءات الأمنية الحاسمة في اليونان ونجاحها في حماية الحدود الأوروبية، هى التى أفشلت خطة أردوغان.
 
وفيما يلى أهم الاتهامات التى وجهها لإردوغان :
 
1- تعمد استفزاز الدول الأوروبية.
 
2-ابتزاز الاتحاد الأوروبي بقضية الهجرة واللاجئين. 
 
3-دفع آلاف المهاجرين إلى الحدود التركية اليونانية.
 
يذكر أن الاتحاد الأوروبى يمنح مساعدات مالية تبلغ 585 مليون يورو، للدول التي تضم عددا كبيرا من اللاجئين، بواقع 485 مليون يورو لتركيا، والباقي للأردن ولبنان.
 
وكان الاتحاد الأوروبي عقد اتفاقا مع أنقرة في 2016 للحد من تدفق اللاجئين إلى أوروبا بشكل غير شرعي، مقابل 6 مليارات يورو لتوفير الحاجات الأساسية للاجئين على أراضيها.
 
 
 

 


الاتحاد الاوربى

تركيا

البرلمان الاوربى

حقوق الانسان فى تركيا

انتقادات لتركيا

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