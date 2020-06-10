وفاة عاملة بمستشفى ههيا فى الشرقية بالكورونا

الشرقية - إيمان مهنى

توفيت عاملة من مستشفى ههيا المركزى بالشرقية، إثر إصابتها بفيروس كورونا، خلال عملها، وهى الحالة الثانية للأطقم الطبية بالمستشفى بعد ممرضة توفيت منذ أيام.

ونعى الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، فى بيان وجميع العاملين بمديرية الشئون الصحية، ببالغ الحزن والأسى لفقدنا شهيدة الواجب المغفور لها بإذن الله تعالى الزميلة فاتن حسن صالح، عاملة بمستشفى ههيا المركزى، والتى وافتها المنية اليوم إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، ونحتسبها عند الله من الشهداء .

كانت وزارة الصحة، قد خصصت 25 مستشفى عام ومركزى بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعبسة لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة، وهى "مستشفى الزقازيق العام، مستشفى الأحرار،مستشفى المبرة ـ الهيئة العامة للتأمين الصحى، مستشفى صدر الزقازيق، مستشفى حميات الزقازيق، مستشفى حميات فاقوس، مستشفى بلبيس العام، مستشفى فاقوس العام، مستشفى القنايات المركزى، مستشفى ههيا المركزى، مستشفى ابو كبير المركزى، مستشفى منيا القمح المركزى، مستشفى ديرب نجم المركزى، مستشفى ابوحماد المركزي،مستشفى كفر صقر المركزى، مستشفى الصالحية المركزى، مستشفى مشتول السوق المركزى، مستشفى القرين المركزى، مستشفى الحسينية المركزى مستشفى السعيدين المركزى، مستشفى الزوامل المركزى، مستشفى تل راك المركزى، ومستشفى الصوفية المركزي.