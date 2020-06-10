وزير الأوقاف: الحياة بلا أمل جافة وكئيبة ومحبطة وعابسة.. فيديو

كتب على عبد الرحمن

بثت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكترونى وقناتها عبر "يوتيوب"، مقطع فيديو للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف يتحدث فيه عن أهمية الأمل فى الحياة وضرورة عدم اليأس مهما كانت الظروف.



وقال جمعة خلال الفيديو:"الحياة بلا أمل حياة جافة .. قاحلة .. عابسة .. كئيبة .. محبطة.. ، أما الأمل فشئ جميل وشيء حلو ويقول الشاعر:

قال السماء كئيبة وتجهما قلت ابتسم يكفى التجهم فى السما

قال الليالى جرعتى علقما قلت ابتسم ولئن جرعت العلقما

فلعل غيرك إن رآك مرنما ترك الكآبة جانبا وتبسما



وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قال فى حلقة سابقة من برنامجه حديث الساعة عبر الفضائية المصرية:"لا يستطيع الإنسان أن يحيا حياة طبيعية بلا أمل، ولولا الأمل ما ذاكر طالب ولا اجتهد، ولولا الأمل ما زرع فلاح ولا حصد، حتى مع الإشراف على الموت فقد قيل لأحد المسنين: مالك تُعنَى بزراعة النخيل وقد لا تحيا حتى تأكل من ثمره؟ فقال لمن قال له ذلك: يا بنى زَرَعَ مَن قَبلنَا فَأكلنَا، ونَحنُ نَزرعُ لِيأكُلَ مَن بَعدنا،ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "إذا قامت الساعة وفى يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليغرسها"، وفى رواية: "فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها"، أى : عليه أن يعاجل الزمن حتى يغرس شتلة النخيل أو الزروع أو نحو ذلك؛ تأكيدًا على أهمية العمل، وعلى أن الإنسان ألا يعمل لنفسه فقط ، إنما يعمل لشرف العمل، ولنفع الإنسانية، حتى إن كان على مشارف الساعة، "إذا قامت الساعة وفى يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها" ، فالأمل شيء هام ، حتى عد العلماء الإحباط واليأس والتيئيس والقنوط من رحمة الله (عز وجل) من الكبائر.





