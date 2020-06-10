وزيرة صحة بلجيكا تنفى تأخر بلادها فى فرض ارتداء الكمامة

كتب : أحمد علوى

تحدثت وزيرة الصحة البلجيكية ماجي دي بلوك ، خلال مقابلة لها مع إذاعة LN24 عن عدة مواضيع حساسة خلال الفترة السابقة من أزمة كورونا، مثل إدارة أزمة الأقنعة على المستوى الإتحادي.

وفي سؤال عما إذا كانت بلجيكا قد انتظرت طويلاً قبل فرض إرتداء أقنعة واقية ، ردت دي بلوك قائلةً بأنها لا تعتقد ذلك ،وأوضحت الوزيرة ، "لقد اتبعنا دائما نصيحة منظمة الصحة العالمية وكذلك نصائح المركز الأوروبي للوقاية ومكافحة الأمراض.

وقالت دي بلوك ،لقد اتبعنا هذه النصيحة مثلما حدث في جميع أنحاء العالم ،فقد قمنا بشراء الأقنعة لأول مرة لموظفي التمريض، في حين كانت التدابير الأخرى ، مثل احترام التباعد الاجتماعي أو إجراءات النظافة ، أكثر أهمية بكثير ، ولكن الأمر يختلف في مرحلة التفكيك التدريجي للحجر الصح.

وتضيف الوزيرة ،إذا لم نتمكن من إحترام التباعد الاجتماعي ، كما هو الحال في وسائل النقل بشكل عام ، يمكننا ارتداء قناع لحماية الأشخاص من حولنا ، ولكن خلال المظاهرة (إحتجاجات حركة BLM في بلجيكا نهاية هذا الأسبوع في بروكسل) ، كان هناك شعور زائف بالأمان.