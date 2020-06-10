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وزارة الصحة توضح دور أجهزة التكييف فى نقل عدوى كورونا

الأربعاء، 10 يونيو 2020 10:07 ص
وزارة الصحة توضح دور أجهزة التكييف فى نقل عدوى كورونا نقل أجهزة التكييف لعدوى كورونا
كتب وليد عبد السلام

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نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان انفوجراف علي الصفحة الرسمية علي فيس بوك، مشيرى إلى أن التكييف قد ينقل عدوى كورونا وخاصة التكيفات المركزية والشباك التى تعتمد على تحويل الهواء الساخن إلى بارد، ىفتة إلى أن أفضل أنواع المكيفات هى التى تعتمد علي الهواء الخارجى، وتقوم بتبريده، وأضافت أفضل انواع التهوية هي التهوية الطبيعية وأسوأها المراوح، لأنها تحرك الهواء ومن الممكن أن تحرك الرزاز.

وكانت  وزارة الصحة والسكان، أعلنت ، عن خروج 411 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9786 حالة حتى اليوم.

وأوضح البيان، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11071 حالة، من ضمنهم الـ 9786 متعافيًا.
 
وأضاف أنه تم تسجيل 1385 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.
 
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.


 

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الصحة

كورونا

التكيفات

مكيفات الهواء

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