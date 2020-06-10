اليوم السابع
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واشنطن تبدى خيبة أملها لقطع كوريا الشمالية الاتصالات مع جارتها الجنوبية

الأربعاء، 10 يونيو 2020 06:30 ص
واشنطن تبدى خيبة أملها لقطع كوريا الشمالية الاتصالات مع جارتها الجنوبية وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
أ.ش.أ

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أعربت الولايات المتحدة، عن خيبة أملها من قيام كوريا الشمالية بقطع جميع خطوط الاتصال مع جارتها الجنوبية داعية بيونج يانج إلى العودة إلى الدبلوماسية بين الجانبين.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، أن الولايات المتحدة كانت تساند دائما تقدم العلاقات بين الكوريتين، مشيرة إلى أن واشنطن تشعر بخيبة الأمل من الإجراءات التي اتخذتها مؤخرا كوريا الشمالية، وتدعو بيونج يانج للعودة للدبلوماسية، مضيفا أن الولايات المتحدة ستبقى على تنسيق وثيق مع كوريا الجنوبية حول الجهود الرامية للتعاون بين الجانبين.

كانت كوريا الشمالية قد أعلنت الثلاثاء قطع الاتصالات مع جارتها الجنوبية احتجاجا على إطلاق منشورات مناهضة لبيونج يانج من جانب مجموعة من المنشقين الشماليين في كوريا الجنوبية عبر الحدود.


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