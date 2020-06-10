اليوم السابع
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نقابة أطباء الأسنان تقرر إغلاق مقرها اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر بسبب كورونا

الأربعاء، 10 يونيو 2020 12:15 م
نقابة أطباء الأسنان تقرر إغلاق مقرها اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر بسبب كورونا نقابة أطباء الأسنان
كتبت آية دعبس

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أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، أنه تقرر غلق مقر النقابة العامة، ووقف العمل بدءا من اليوم الأربعاء الموافق 10 يونيو 2020، وحتى إشعار آخر لاجراءات تعقيم المبنى.
 
ويأتى هذا القرار بعد 3 أيام من إعلان النقابة استئناف العمل بالمقر، بعد غلق المقر لمدة أسبوع بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، بعد إعلان اتحاد المهن الطبية ظهور 8 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بالمقر.  
 
يذكر أنه كان قد أعلن الدكتور السيد عبيد، الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، مد غلق مقرى الاتحاد والنقابة لمدة أسبوع، نظرا لظهور أكثر من إصابة بفيروس كورونا المستجد، داخل اتحاد المهن الطبية.
 
وأوضح الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، فى بيان، أنه من المقرر أن يتم استئناف العمل بالنقابة والاتحاد، يوم الأحد 14 يونيو 2020.
 
وكان قد أعلن اتحاد نقابات المهن الطبية "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، فتح باب الاشتراك بمشروع علاج الاتحاد فترة استثنائية، للتجديد والإضافات، والاشتراك لأول مرة، طبقا لقرار مجلس الاتحاد الأخير، على أن يكون ذلك فى الفترة من الأول من يونيو 2020، حتى 15 يونيو 2020.
 
أعلن اتحاد نقابات المهن الطبية "الأطباء البشريين، الصيادلة، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريين"، عن تخصيصه رقم 01550003456، للإبلاغ عن إصابة أحد الأطقم الطبية بفيروس كورونا المستجد COVID19، من خلال إرسال رسائل عبر "الواتس آب"، تتضمن عدة بيانات، هى: الاسم، النقابة، رقم القيد، الرقم القومى، محل العمل، تليفون للتواصل مع العضو المصاب.
 
كما أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، طرق للإبلاغ عن إصابة أطباء الأسنان بفيروس كورونا COVID19، بأنحاء الجمهورية، من خلال التواصل عن طريق الواتس آب على رقم النقابة العامة لأطباء الأسنان 01061551450، ويتم إرسال البيانات الآتية: الإسم / مكان العمل / رقم القيد / الرقم القومى / تليفون للتواصل، الشكوى: اشتباه / إيجابي /مخالط لإيجابى/ مخالط المخالط.
 

نقابة اطباء الاسنان

نقابة الاسنان

غلق نقابة الاسنان

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