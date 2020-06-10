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موقع إيطالى يروج لمعالم مصر.. ويؤكد: لا تفوت رحلتك مع اقتراب عودة الطيران

الأربعاء، 10 يونيو 2020 12:09 م
موقع إيطالى يروج لمعالم مصر.. ويؤكد: لا تفوت رحلتك مع اقتراب عودة الطيران الاهرامات والمتحف المصرى ونهر النيل
كتبت فاطمة شوقى

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شجع موقع "تورنيو أوجى" الإيطالى على زيارة مصر فى الفترة المقبلة، وذلك مع الاستعداد لاستئناف الرحلات الجوية مرة آخرى، وإعادة الحياة الطبيعية بعد فترة إغلاق 3 أشهر بسبب فيروس كورونا، وقال تحت عنوان"احجز رحلتك إلى مصر لاكتشاف أرض الفراعنة" إن "مصر لا تمنح للزوار تاريخ وثقافة تمتد لآلاف السنوات بل أيضا يمنحهم مناظر طبيعية ذات جمال وأهمية غير عادية مع شواطئ مهجورة وخلفيات رائعة للاستكشاف".

وأشار الموقع الإيطالى إلى أن مصر دائما تحقق خيال الزائرين، وقال إن "مصر مناسبة لجميع الأوقات ، سواء فى أغسطس أو عيد الميلاد أو أعياد رأس السنة، فجميع الأوقات تحمل طبيعة رائعة مختلفة كما تحمل مناظر ذات اهمية استثنائية، بالاضافة الى التاريخ، يوجد شواطئ تخفى عالم رائع يمكن استكشافه عبر الغوص.

وتعتبر القاهرة والمتحف المصرى والاهرامات وابو الهول، أهم الأماكن التى يفضلها جميع السياح من شتى انحاء العالم، فالقاهرة مليئة بالحياة والأماكن التى تحمل مفاجآت تحمل السحر، حسب الموقع الايطالى.

وتنقسم الآثار الى إسلامى وقبطى، فهناك مساجد وأحياء لا تزال موجودة حتى الآن رغم أنها تعود إلى العصور الوسطى، أما المتحف المصرى فهو يضم أكثر من 130 الف قطعة أثرية معروضة والعديد من القطع الآخرى المحفوظة فى مستودعاتها.

وتأتى الأقصر، بعد هذه الأماكن فى الاهمية، والتى تضم معالم رائعة متعلقة بمصر القديمة، بالاضافة إلى كونها محطة إلزامية لجميع أولئك الذين يزورونها أثناء الابحار على النيل، فالاقصر تعتبر متحفا حقيقيات فى الهواء الطلق.

ثم تأتى أسوان، التى تقف على أروع نقطة في النيل ، حيث تلتقي مياه النهر بالصحراء وتشكل جزرًا شاعرية صغيرة، معظم سكانها من النوبيين الذين وصلوا إليها أثناء بناء السد الكبير، وانها ليست تضم معبد ابو سمبل فقط بل إن هذه المدينة تستحق زيارة أكثر تعمقًا لسوقها الغريب والمتحف الساحر وبعض المواقع الفرعونية في محيطها.

أما مرسى علم، فهى واحدة من الوجهات الأكثر شعبية للسفر إلى مصر، وتنافس شرم الشيخ الجميلة، فمن قرية صيد بسيطة في غضون بضع سنوات، أصبحت واحدة من الوجهات الأكثر زيارة في البحر الأحمر بأكمله، وذلك بفضل روعة الشعاب المرجانية الواسعة ووجود مواقع حصرية للغاية.

وقال الموقع إن مدينة دهب ، من الاماكن الرائعة فى مصر، فهى واجهة ساحلية بشكل متزايد، إلا أن اسمها يأتى "ذهب" للون الرمال اللامع والتى تغطى سواحلها.

 


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مرسى علم

الاقصر

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