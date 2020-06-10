موجز الاقتصاد اليوم الأربعاء.. التضخم يصل لأدنى مستوى فى 6 سنوات

كتب - إسلام سعيد

شهد الاقتصاد المصرى، اليوم الأربعاء، 10 يونيو، عددا من الأخبار والأحداث الهامة لعل أبرزها عودة صعود أسعار الذهب على المستوى العالمى والمحلى، إضافة تراجع التضخم فى مصر لأدنى مستوى له خلال 6 سنوات.

التضخم فى أدنى مستوى خلال 6 سنوات

قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، إن التضخم فى المناطق الحضرية بمصر قد تباطأ لأدنى مستوى له منذ نوفمبر الماضى، فى الوقت الذى تكافح فيه الحكومة المصرية لتعويض آثار جائحة كورونا العالمية.

وأشارت الوكالة إلى انخفاض معدل التضخم السنوى إلى 4.7% فى مايو، والذى بقى أقل بكثير من هدف البنك المركزى 9% زائد أو ناقص 3 نقاط مئوية بنهاية الربع الرابع. كما أن أسعار المستهلك لم تتغير على أساس شهرى، وفقا للبيانات التى نشرها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء.

وأوضحت بلومبرج، أن العامل الأساسى المحفز للتباطؤ هو انخفاض تكاليف الأغذية والمشروبات، وهو أكبر مكون فردى فى سلة التضخم. حيث انخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.7% مقارنة بمايو العام الماضى، وسجلت انخفاضا بنسبة 0.4% على أساس شهرى.

27 مليار جنيه لتمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة

قالت نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتوجيهاته المستمرة لكافة أجهزة الدولة بالتعاون والتنسيق لدعم هذا القطاع وتذليل كافة العقبات التى تواجهه وتقديم مختلف الخدمات والتيسيرات الضرورية للنهوض به للمشاركة فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة أسهم فى تحقيق نقلة نوعية شهدها هذا القطاع منذ تولي الرئيس المسئولية .

ونجح جهاز تنمية المشروعات خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى أبريل 2020 فى تمويل ما يزيد على 1,267 مليون مشروع صغير ومتناهي الصغر أتاحت ما يزيد على 1,85 مليون فرصة عمل بإجمالي تمويل قدره 27,1 مليار جنيه وهو ما يمثل 60% من أجمالي التمويل الذى تم ضخه لهذا القطاع خلال الفترة منذ يناير عام 1992 وحتى نهاية أبريل2020 حيث تضاعفت معدلات تمويل الجهاز للمشروعات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خمس اضعاف مقارنة بمتوسط التمويل السنوي قبل تولي سيادته. وأشارت نيفين جامع إلي أن الجهاز اهتم بتنفيذ توجيهات السيد الرئيس الخاصة بالتوسع في تمويل المشروعات بمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية لرفع مستوى المعيشة لأهالي تلك المحافظات وتوفير فرص للعمل وللحياة الكريمة لشبابها وفتياتها حيث تم تخصيص ما يقرب من 50% من اجمالي تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال السنوات الست الماضية للصعيد والمحافظات الحدودية.

تراجع بورصة قطر

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.78% خاسراً 71.93 نقطة ليغلق عند مستوى 9186.11 نقطة، وبلغ حجم التداول 185.4 مليون سهم بقيمة 300.7 مليون ريال عبر تنفيذ 7541 صفقة، وتراجع 20 سهماً، وارتفع 23 سهماً، واستقرت 3 أسهم، وتراجعت 4 قطاعات ببورصة قطر على رأسها البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.97%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 0.88%، تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.51%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.47%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.87%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.68%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.02%.

وفي سياق متصل أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، أن وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية ثبتت تصنيف المصرف طويل الأجل للودائع عند مستوى A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة.

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام جلسة اليوم الأربعاء، إذ هبط المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 578.788 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 10933 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 1636 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 12553 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 4181 نقطة.

الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بالمساهمة فى تغطية علاج مصابى كورونا

اجتمع الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ونائبه المستشار رضا عبد المعطى، مع رؤساء شركات التأمين لمناقشة مستجدات التعامل مع الظروف الحالية ومنها موقف وثائق التأمين الطبي من تغطية نفقات العلاج من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لحملة وثائق التأمين الطبى.

تبين خلال الاجتماع -الذى تم عبر آلية الفيديو كونفرس -اختلاف طبيعة التغطية من شركة لأخرى حسب شروط الوثائق والتغطيات المتاحة والتغطيات المستثناة، حيث يوجد تباين بين وجود وثائق تغطي تكاليف العلاج من الإصابة بالفيروس ووثائق تستثني تلك التغطية.

وقال عمران، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إن الاجتماع مع شركات التأمين كان إيجابياً وفعالاً للغاية، حيث أكد على أن الشركات التي تستحوذ على 71% من عملاء التأمين الطبي في السوق ملتزمة بتوفير التغطية العلاجية لمصابي فيروس كورونا من المؤمن عليهم لديها بصورة كاملة وذلك وفقاً لتعاقداتها مع المستشفيات.