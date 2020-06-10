مندوب السعودية بالأمم المتحدة: سوريا ستعود يوما ما إلى جامعة الدول العربية

كتب مصطفى عنبر

قال السفير عبد الله بن يحيى المعلمى مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة إن سوريا لا بد أن تعود يوما إلى جامعة الدول العربية، وهذا بحاجة لعدة خطوات، مضيفا فى حديث لروسيا اليوم، اليوم الأربعاء، أن العلاقات بين الرياض ودمشق من الممكن أن تعود ببساطة فى أى يوم وأى لحظة إذا انتهت الأزمة السورية وتم التوافق بين فصائل الشعب السورى على التوجهات المستقبلية فى البلاد.

وحول إمكانية فتح سفارة المملكة فى دمشق على غرار الإمارات العربية المتحدة قال المعلمى إنه لا توجد حاليا خطوة مشابهة فى الأفق القريب، لأن الوقت لم يحن بعد.